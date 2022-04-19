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MLB／今日戰績表 克蕭先發對勇士奪勝助道奇拉出7連勝

聯合新聞網 / 整理
克蕭先發對勇士奪勝，助道奇拉出7連勝。 法新社
克蕭先發對勇士奪勝，助道奇拉出7連勝。 法新社

MLB今日戰績表

雙城 8:3 紅襪

白襪 (延賽) 守護者

響尾蛇 (延賽) 國民

巨人 (延賽) 大都會

海盜 1:6 釀酒人

光芒 2:4 小熊

天使 3:8 太空人

費城人 1:4 洛磯

金鶯 1:5 運動家

紅人 1:4 教士

勇士 4:7 道奇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

06:10 白襪 vs. 守護者

06:10 洋基 vs. 老虎

06:40 紅雀 vs. 馬林魚

07:05 響尾蛇 vs. 國民

07:10 巨人 vs. 大都會

07:10 藍鳥 vs. 紅襪

07:40 海盜 vs. 釀酒人

07:40 光芒 vs. 小熊

08:10 天使 vs. 太空人

08:10 雙城 vs. 皇家

08:40 費城人 vs. 洛磯

09:40 金鶯 vs. 運動家

09:40 紅人 vs. 教士

09:40 遊騎兵 vs. 水手

10:10 勇士 vs. 道奇(愛爾達體育2台)

球隊戰績表

太空人 體育

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