MLB／今日戰績表 克蕭先發對勇士奪勝助道奇拉出7連勝

道奇今天在主場迎戰勇士，弗里曼（Freddie Freeman）面對老東家毫不留情，首打席一棒就把球扛到左外野大牆外，本季首轟瞬間出爐，終場道奇也以7比4拿下與勇士三連戰的首勝，更是拉出近期一波7連勝

2022-04-19 17:23