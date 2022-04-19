MLB／今日戰績表 克蕭先發對勇士奪勝助道奇拉出7連勝
MLB今日戰績表
雙城 8:3 紅襪
白襪 (延賽) 守護者
響尾蛇 (延賽) 國民
巨人 (延賽) 大都會
海盜 1:6 釀酒人
光芒 2:4 小熊
天使 3:8 太空人
費城人 1:4 洛磯
金鶯 1:5 運動家
紅人 1:4 教士
勇士 4:7 道奇
MLB明日賽程
時間 客場 主場
06:10 白襪 vs. 守護者
06:10 洋基 vs. 老虎
06:40 紅雀 vs. 馬林魚
07:05 響尾蛇 vs. 國民
07:10 巨人 vs. 大都會
07:10 藍鳥 vs. 紅襪
07:40 海盜 vs. 釀酒人
07:40 光芒 vs. 小熊
08:10 天使 vs. 太空人
08:10 雙城 vs. 皇家
08:40 費城人 vs. 洛磯
09:40 金鶯 vs. 運動家
09:40 紅人 vs. 教士
09:40 遊騎兵 vs. 水手
10:10 勇士 vs. 道奇(愛爾達體育2台)
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