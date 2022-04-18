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MLB／今日戰績表 道奇希尼6局飆11K壓制紅人助隊拉出6連勝

聯合新聞網 / 整理
道奇隊希尼6局飆11K壓制紅人，助隊拉出6連勝。 路透
道奇隊希尼6局飆11K壓制紅人，助隊拉出6連勝。 路透

MLB今日戰績表

洋基 0：5 金鶯

雙城 1：8 紅襪

國民 3：5 海盜

運動家 3：4 藍鳥

響尾蛇 0：5 大都會

費城人 3：11 馬林魚

巨人 8：1 守護者

老虎 (延賽) 皇家

紅雀 5：6 釀酒人

光芒 9：3 白襪

天使 8：3 遊騎兵

小熊 6：4 洛磯

紅人 1：9 道奇

太空人 2：7 水手

勇士 1：2 教士

MLB明日賽程

時間 客場 主場

06:05 白襪 vs. 守護者

07:05 響尾蛇 vs. 國民

07:10 巨人 vs. 大都會

07:40 海盜 vs. 釀酒人

07:40 光芒 vs. 小熊

08:10 天使 vs. 太空人

08:40 費城人 vs. 洛磯

09:40 金鶯 vs. 運動家

09:40 紅人 vs. 教士

10:10 勇士 vs. 道奇(愛爾達體育2台)

球隊戰績表

太空人 體育

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