MLB／今日戰績表 道奇希尼6局飆11K壓制紅人助隊拉出6連勝

釀酒人守護神海德（Josh Hader）今在球隊以一分之差領先時登板，飆出2K、未被敲出任何安打，順利關門也收下個人生涯第100次救援成功，助球隊最終以6比5擊敗紅雀。 釀酒人此役雖先以3：0取

2022-04-18 15:43