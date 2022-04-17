MLB／今日戰績表 大谷翔平第三轟出爐天使打敗遊騎兵

光芒隊「壘間破壞王」阿羅薩雷納（Randy Arozarena）繼2020年世界大賽後又一最新力作，今天（17日）他在作客白襪的比賽中於一二壘夾殺時再度靠著「摔倒式跑壘」成功躲掉守備方的觸殺。

2022-04-17 13:03