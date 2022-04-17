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MLB／今日戰績表 大谷翔平第三轟出爐天使打敗遊騎兵

聯合新聞網 / 整理
大谷翔平第三轟出爐，天使打敗遊騎兵。 法新社
大谷翔平第三轟出爐，天使打敗遊騎兵。 法新社

MLB今日戰績表

響尾蛇 3:2 大都會

光芒 2:3 白襪

運動家 7:5 藍鳥

勇士 5:2 教士

雙城 0:4 紅襪

老虎 1:3 皇家

巨人 4:2 守護者

費城人 10:3 馬林魚

國民 4:6 海盜

洋基 5:2 金鶯

天使 7:2 遊騎兵

紅雀 2:1 釀酒人

小熊 6:9 洛磯

太空人 4:0 水手

紅人 2:5 道奇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:05 洋基 vs. 金鶯

01:35 雙城 vs. 紅襪

01:35 國民 vs. 海盜

01:37 運動家 vs. 藍鳥

01:40 響尾蛇 vs. 大都會

01:40 費城人 vs. 馬林魚

01:40 巨人 vs. 守護者

02:10 老虎 vs. 皇家

02:10 紅雀 vs. 釀酒人

02:10 光芒 vs. 白襪

02:35 天使 vs. 遊騎兵

03:10 小熊 vs. 洛磯

04:10 紅人 vs. 道奇

04:10 太空人 vs. 水手

07:00 勇士 vs. 教士(愛爾達體育2台)

球隊戰績表

太空人

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