聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／今日戰績表 大谷翔平第三轟出爐天使打敗遊騎兵
MLB今日戰績表
響尾蛇 3:2 大都會
光芒 2:3 白襪
運動家 7:5 藍鳥
勇士 5:2 教士
雙城 0:4 紅襪
老虎 1:3 皇家
巨人 4:2 守護者
費城人 10:3 馬林魚
國民 4:6 海盜
洋基 5:2 金鶯
天使 7:2 遊騎兵
紅雀 2:1 釀酒人
小熊 6:9 洛磯
太空人 4:0 水手
紅人 2:5 道奇
MLB明日賽程
時間 客場 主場
01:05 洋基 vs. 金鶯
01:35 雙城 vs. 紅襪
01:35 國民 vs. 海盜
01:37 運動家 vs. 藍鳥
01:40 響尾蛇 vs. 大都會
01:40 費城人 vs. 馬林魚
01:40 巨人 vs. 守護者
02:10 老虎 vs. 皇家
02:10 紅雀 vs. 釀酒人
02:10 光芒 vs. 白襪
02:35 天使 vs. 遊騎兵
03:10 小熊 vs. 洛磯
04:10 紅人 vs. 道奇
04:10 太空人 vs. 水手
07:00 勇士 vs. 教士(愛爾達體育2台)
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言