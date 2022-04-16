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MLB／今日戰績表 小葛甩4K怨氣敲出本季第5轟領跑聯盟

聯合新聞網 / 整理
藍鳥小葛雷諾一甩昨日單場4K怨氣，今日敲出本季領先聯盟的第五轟！ 路透社
藍鳥小葛雷諾一甩昨日單場4K怨氣，今日敲出本季領先聯盟的第五轟！ 路透社

MLB今日戰績表

響尾蛇 3:10 大都會

雙城 8:4 紅襪

國民 7:2 海盜

費城人 1:7 馬林魚

洋基 1:2(11局) 金鶯

運動家 1:4 藍鳥

巨人 4:1 守護者

光芒 2:3 白襪

天使 9:6 遊騎兵

老虎 2:1 皇家

紅雀 10:1 釀酒人

小熊 5:6 洛磯

勇士 5:2 教士

太空人 1:11 水手

紅人 1:3 道奇

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:10 響尾蛇 vs. 大都會

02:10 光芒 vs. 白襪

03:07 運動家 vs. 藍鳥

04:05 勇士 vs. 教士

04:10 雙城 vs. 紅襪

04:10 老虎 vs. 皇家

06:10 巨人 vs. 守護者

06:10 費城人 vs. 馬林魚

06:35 國民 vs. 海盜

07:05 洋基 vs. 金鶯(華視)

07:05 天使 vs. 遊騎兵

07:10 紅雀 vs. 釀酒人

08:10 小熊 vs. 洛磯

09:10 太空人 vs. 水手(愛爾達體育2台)

10:10 紅人 vs. 道奇

球隊戰績表

太空人 華視 體育

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