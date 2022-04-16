MLB／今日戰績表 小葛甩4K怨氣敲出本季第5轟領跑聯盟
MLB今日戰績表
響尾蛇 3:10 大都會
雙城 8:4 紅襪
國民 7:2 海盜
費城人 1:7 馬林魚
洋基 1:2(11局) 金鶯
運動家 1:4 藍鳥
巨人 4:1 守護者
光芒 2:3 白襪
天使 9:6 遊騎兵
老虎 2:1 皇家
紅雀 10:1 釀酒人
小熊 5:6 洛磯
勇士 5:2 教士
太空人 1:11 水手
紅人 1:3 道奇
MLB明日賽程
時間 客場 主場
01:10 響尾蛇 vs. 大都會
02:10 光芒 vs. 白襪
03:07 運動家 vs. 藍鳥
04:05 勇士 vs. 教士
04:10 雙城 vs. 紅襪
04:10 老虎 vs. 皇家
06:10 巨人 vs. 守護者
06:10 費城人 vs. 馬林魚
06:35 國民 vs. 海盜
07:05 洋基 vs. 金鶯(華視)
07:05 天使 vs. 遊騎兵
07:10 紅雀 vs. 釀酒人
08:10 小熊 vs. 洛磯
09:10 太空人 vs. 水手(愛爾達體育2台)
10:10 紅人 vs. 道奇
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