MLB／今日戰績表 小葛甩4K怨氣敲出本季第5轟領跑聯盟

「二刀流」大谷翔平開季投打都陷入低迷，不僅2次先發都吞敗，歷經8戰、30個打席未開轟個人最長乾旱期後，終於在今天一吐怨氣，單場轟出雙響砲，其中第二轟的霸氣甩棒動作更引起網友直呼「太帥了」。 大谷

2022-04-16 14:52