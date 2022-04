MLB／查普曼再見保送送禮 教頭布恩比賽結束才被趕出場

洋基終結者查普曼(Aroldis Chapman)連兩天登板都因控球失準產生麻煩,昨日面對藍鳥在第九局登板卻提油救火,面對3打者全數保送並擠成滿壘,靠著隊友金恩(Michael King)神救援才安全下庄,但查普曼今天面對金鶯就沒這麼好運了,不但投出再見保送輸球,教頭布恩還因抗議好球帶、賠上執教生涯第18次被趕出場,不過罕見的是這次是在比賽結束後才被驅逐。

洋基此戰作客金鶯,第3局靠著全隊最高薪打者史丹頓(Giancarlo Stanton)的適時安打先馳得點,不過金鶯隨即在7局追平比數,兩隊9局打完1:1平手進入延長賽突破僵局制。11局下1出局後,金鶯靠2保送攻占滿壘,洋基此時理所當然換上守護神查普曼登板關門,他先三振掉穆林斯(Cedric Mullins)拿到第2個出局數,接著面對烏里亞斯(Ramon Urias)還取得2好0壞領先,但接下來卻失準連投3個壞球形成滿球數,對決時刻查普曼用變化球對決,可惜這記滑球稍微偏高形成再見保送,讓金鶯走回致勝分贏球。

Yankees lose on a walk-off walk, Jose Trevino is pissed at the call and Aaron Boone gets ejected afterwards pic.twitter.com/1gMOZ0zmJZ