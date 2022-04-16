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MLB／查普曼再見保送送禮 教頭布恩比賽結束才被趕出場

聯合新聞網 / 綜合報導
洋基守護神查普曼（Aroldis Chapman）連兩天控球失準，今天投出再見保送。 美聯社
洋基守護神查普曼（Aroldis Chapman）連兩天控球失準，今天投出再見保送。 美聯社

洋基終結者查普曼(Aroldis Chapman)連兩天登板都因控球失準產生麻煩，昨日面對藍鳥在第九局登板卻提油救火，面對3打者全數保送並擠成滿壘，靠著隊友金恩（Michael King）神救援才安全下庄，但查普曼今天面對金鶯就沒這麼好運了，不但投出再見保送輸球，教頭布恩還因抗議好球帶、賠上執教生涯第18次被趕出場，不過罕見的是這次是在比賽結束後才被驅逐。

洋基此戰作客金鶯，第3局靠著全隊最高薪打者史丹頓（Giancarlo Stanton）的適時安打先馳得點，不過金鶯隨即在7局追平比數，兩隊9局打完1：1平手進入延長賽突破僵局制。11局下1出局後，金鶯靠2保送攻占滿壘，洋基此時理所當然換上守護神查普曼登板關門，他先三振掉穆林斯（Cedric Mullins）拿到第2個出局數，接著面對烏里亞斯（Ramon Urias）還取得2好0壞領先，但接下來卻失準連投3個壞球形成滿球數，對決時刻查普曼用變化球對決，可惜這記滑球稍微偏高形成再見保送，讓金鶯走回致勝分贏球。

雖然比賽就此結束，但顯然捕手崔維諾(Jose Trevino)不太滿意這記壞球判定，帶有情緒的與主審抗議，教頭布恩也立即上前爭執，兩人邊走邊吵，主審最後不忍了直接比手勢要他出場，即使已經沒多大意義。

不過布恩賽後解釋，他主要用意是為了保護捕手崔維諾，避免他因此吞下禁賽令，「我只是不想他因這個判決陷入麻煩」，而他也拒絕透露和主審交談的內容。

倒是連兩天控球出問題的主角查普曼很淡定，他認為主審做了正確的判決，「這球確實偏高，雖然很接近好球帶，但我的確搞砸了」。

這記再見保送也讓查普曼寫難堪紀錄，據《Stats By STATS》指出，他是現代棒球來首位前次出賽保送3打者、下戰又投出再見保送的後援投手；巧合的是過去15個球季洋基兩度再見保送輸球，投手都是查普曼，上次是2017年面對紅襪隊的比賽，此外查普曼也成為洋基隊史第三位2度投出再見保送的投手。

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