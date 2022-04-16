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MLB／雙響終結低潮 大谷霸氣甩棒讓網友評論炸鍋

聯合新聞網 / 綜合報導
大谷今日單場雙響，其中第二轟的霸氣甩棒畫面在網路上炸鍋。 路透社
大谷今日單場雙響，其中第二轟的霸氣甩棒畫面在網路上炸鍋。 路透社

「二刀流」大谷翔平開季投打都陷入低迷，不僅2次先發都吞敗，歷經8戰、30個打席未開轟個人最長乾旱期後，終於在今天一吐怨氣，單場轟出雙響砲，其中第二轟的霸氣甩棒動作更引起網友直呼「太帥了」。

大谷翔平首打席看到的首顆球，就從遊騎兵先發投手布希（Matt Bush）手中轟出右外野陽春砲，終結個人開季最晚開轟紀錄，並且連5戰敲安。第二轟沒讓大家等太久，又在第五局砲轟遊騎兵牛棚左投阿拉德（Kolby Allard），擊出右外野2分砲，也是生涯第7度單場雙響砲。

值得一提的是大谷翔平轟出第二發全壘打後站在原地，仰望球飛出全壘打牆、霸氣甩棒的英姿讓網友炸鍋，表示「打不出安打只會打全壘打」、「甩棒好帥」、「被打爆就打全壘打出氣」、「這一甩讓人想起巴提斯塔(Jose Bautista)！」等。

這是他從遊騎兵隊投手手中敲出的第11轟，追平生涯對戰球隊最多，另外對水手隊也是11轟，大谷此戰5打數2安打，雖然吞下2次3振，但打完全壘打後的霸氣甩棒，讓球迷看得熱血沸騰，打擊率升至到了2成07，有漸入佳境的味道。

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