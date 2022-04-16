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MLB／守護者改名主場首戰 邀湯姆漢克斯攜手「威爾森」開球
上賽季我國好手張育成所效力的克里夫蘭印地安人隊，在本賽季正式改名為守護者隊，而今日對上巨人隊的比賽中，迎來了更名後的首場主場球賽，他們邀請到了死忠鐵粉、也是好萊塢影帝湯姆漢克斯(Tom Hanks)，以及他在電影《浩劫重生》中的好夥伴排球「威爾森」，為改名後開出第一球。
Tom Hanks brought Wilson from Castaway with him to help throw tonight's first pitch in Cleveland 🏐— CBS Sports (@CBSSports) April 15, 2022
(via @Cut4)pic.twitter.com/4PiE5vrLHL
湯姆漢克斯一直是克里夫蘭的死忠球迷。剛出道時就是克里夫蘭小鎮的劇場演員，到後來因爆紅成為世界電影巨星都不曾改變過，全力支持著守護者隊。甚至在去年7月時，為當時還是印安人隊講解了守護者隊命名的由來。
Is there anything Tom Hanks can’t do?— Adam King (@AdamKing10TV) April 15, 2022
Meanwhile Wilson is saying goodbye again while he’s trying to pitch. pic.twitter.com/Quvi4rFzKu
開球時「威爾森」不停的亂入，就像電影中一樣無拘無束向望自由，這一行為讓湯姆漢克斯氣得手叉腰，讓全場哄堂大笑有如電影場景再現，並讓開球儀式增添了不少話題，同時讓主播表示：「這一幕實在太經典了。」
值得一提的是為湯姆漢克斯接捕的小杜比(Larry Doby Jr.)，他的爸爸杜比(Larry Doby)除了是印地安人傳奇球星，也是打破大聯盟種族界線、成為繼羅賓森(Jackie Robinson)後的第2位黑人球員，在「羅賓森紀念日」出席更別具意義。
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