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MLB／情定雙城花多久時間？ 柯瑞亞：只談了一天

聯合新聞網 / 綜合報導
大聯盟明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）。 美聯社
大聯盟明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）。 美聯社

大聯盟因為封館導致自由球員市場交易停擺3個多月，市場上最大咖的明星游擊手柯瑞亞（Carlos Correa）直到在春訓前才與雙城簽下3年合約，平均年薪也創下內野手最高紀錄，而他到底花了多久時間談約，美媒《FOX Sports》分析師韋蘭德（Ben Verlander）親自訪談，得到的答案可能讓不少人意外，因為整個過程只花了一天。

柯瑞亞在2021賽季繳出了打擊率0.277、上壘率0.359、OPS 0.850的好成績，加上又是游擊手，讓他成為上最大咖自由球球員，他也下定決心要獲得一份10年至少總額3億美金的大合約。只是首次成為自由球員就經歷了99天的大聯盟封館，加上要價過高造成有行無市，封館前沒有收到報價，封館後已更沒有時間與球團斡旋，最終柯瑞亞改變想法，改開出「短期高年薪合約、可跳脫選擇權與非重建球隊」三大條件。

最終柯瑞亞情定雙城簽下3年1.053億（約台幣27億）的合約，附帶前兩年都可以跳脫合約的選項，平均年薪高達3510萬美元，成為大聯盟內野手最高薪的紀錄保持人。韋蘭德也透露雙方接洽過程，柯瑞亞表示整個過程只花了一天，因為雙城球團開出的條件遠超出他的想像，「從雙城與我接觸的那刻起，他們做足了功課，懂得我要什麼，但在之前我從未與他們有談過，我們就這樣只花了10到11個小時，很快就決定簽約了。」

此外先前一直有傳出洋基想簽下柯瑞亞，但他本人表示洋基根本沒正式報價，都是市場操作手法。不過擁有跳脫權的他，季後還有機會再體驗一次自由球員過程。

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