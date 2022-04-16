MLB／鈴木一朗開球引爆歡呼 百大新秀弟子來蹲捕

水手隊今天回到T-Mobile球場進行本季主場首戰，重要的開幕戰開球嘉賓找來日籍球星鈴木一朗，身材沒走樣的朗神穿著2001年加入水手隊第一年的球衣，全力開球，從投手丘直達捕手手套，引爆現場歡呼。

鈴木一朗退休後擔任水手隊總裁特助，負責指導年輕球員，今天開球儀式負責接補的21歲外野手羅德里奎茲（Julio Rodriguez ），就是鈴木一朗學堂的成員之一，兩人也互相擁抱。

朗神穿著2001年加入水手隊第一年的球衣全力開球。 美聯社

水手隊總教練瑟維斯（Scott Servais）表示，鈴木一朗每天都會跟選手談話，無論打擊練習、守備都給予球員不少幫助，「特別希望羅德里奎茲能夠在一朗的照顧下成長茁壯。」

羅德里奎茲是今年大聯盟百大新秀第3名，過去4年在小聯盟最高層級至2A，今年球季升上大聯盟，是被期待的中外野手，前6場，21打數僅敲出2安，打擊率是0.095，還在等待發芽。

鈴木一朗旅美生涯從水手隊起步，中間雖然歷經洋基、馬林魚不同球隊，但最後回到水手隊懷抱，到2019年宣布退休時，已待了13個球季，今年8月水手隊也將為鈴木一朗舉行球隊名人堂的入主儀式。