MLB／大谷翔平雙響砲助贏球 麥登隔14年再祭滿壘保送奇策

不轟則已，大谷翔平的本季首轟在開季第8戰、第30打席終於出爐，首局首打席首球就開砲，而且第2轟沒等太久，5局上再補上一發，單場雙響砲、3打點，幫助天使隊以9：6擊敗遊騎兵隊

今天是大聯盟的「羅賓森日（Jackie Robinson Day）」，大谷翔平穿著42號出賽，似乎也換了手氣，面對遊騎兵隊先發投手布希（Matt Bush）投出的第一球就揮棒，將這顆96哩的偏高速球掃出中右外野全壘打牆。

這支大谷生涯第5支首局首打席全壘打，擊球角度為41度，擊球初速為108哩、飛行距離406呎。

大谷翔平回到休息區時露出笑容，還被隊友換上牛仔帽接受擊掌慶賀，這是天使隊本季的新傳統，13日對戰馬林魚隊時，瑞登（Anthony Rendon）開轟後就換上這頂帽子，昨天楚奧特（Mike Trout）開轟也同獲此待遇。

5局上大谷翔平再接再厲，面對左投阿拉德（Kolby Allard），在1好0壞下，將一顆86哩的卡特球再次掃到中右外野全壘打牆外，擊球初速為108.1哩、飛行距離415呎。

這也是天使隊本場第4轟，歐戴爾（Jo Adell）在2局開轟，捕手鈴木清也在5局敲出陽春砲，天使在5局上一共攻下5分，以7：6逆轉超前，就此領先到底。

大谷今日總計5打數2安打、3分打點，他對遊騎兵隊頗有一套，加上今天這2轟，生涯從遊騎兵隊投手手中敲出12轟，刷新生涯對戰球隊最多轟數字，原本是對水手隊的11轟。

天使教頭麥登對遊騎兵席格祭出「滿壘保送」待遇，大聯盟前一次下此戰術教頭的正好也是他。 法新社

為了贏球，天使隊總教練麥登（Joe Maddon）也祭出奇特戰法，4局下面對2：3落後，在1出局、滿壘情況下故意四壞保送長打者席格（Corey Seager），為了讓右投華倫（Austin Warren）面對後兩棒右打，免費送對手1分，不過天使隊該局多掉2分才抓到最後2個出局數。

Barry Bonds treatment for Corey Seager 😳



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這是大聯盟自1950年後第3次出現滿壘故意四壞保送，前一次2008年獲得保送的是遊騎兵隊漢米爾頓（Josh Hamilton），下達指令的正是麥登，而1998年邦茲（Barry Bonds）同獲此待遇，這兩次相同的是都在9局2出局，投出故意保送的球隊處於領先。