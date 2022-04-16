MiLB／鄧愷威先發4.2局吞敗 李灝宇敲追平比數二壘打

旅美舊金山巨人隊小聯盟2A投手鄧愷威今天先發出賽，投4.2局失掉2分，球隊以1比6不敵海盜隊，鄧愷威承擔敗投；費城人隊1A野手李灝宇今天敲出追平比數二壘打、貢獻1分打點。

美國職棒小聯盟賽事舊金山巨人隊2A今天與匹茲堡海盜隊2A交手，巨人隊由台灣投手鄧愷威先發，鄧愷威1、2局都有被敲出安打，但力守不失分，3局面對首名打者先投出保送，但接著連抓3個出局數。

鄧愷威4局有狀況，1人出局後先投出保送，三振抓到第2個出局數後，接連被敲2支安打失掉2分，再投出保送、讓打者敲出飛球出局，沒有多掉分數，鄧愷威5局2人出局後接連被敲2支安打、5局沒有投完退場。

巨人隊打線熄火，直到9局才拿下1分，終場以1比6吞敗；鄧愷威今天總計用81球投4.2局被敲出6支安打，投出3次保送、4次三振，失掉2分責失分，賽後防禦率1.86、承擔敗投，本季勝投還沒開張。

費城人小聯盟1A今天與紐約大都會隊1A交手，費城人隊台灣野手李灝宇先發打3棒、守游擊，李灝宇1局選到保送，3局敲出滾地球出局。

5局上球隊2比3落後、壘上有人時，李灝宇敲出右外野方向二壘打，幫助球隊送回追平分，下一棒隊友開轟、3分砲取得6比3領先；李灝宇9局敲出內野高飛球出局，今天總計4打數敲出1支安打，貢獻1分打點、有1得分，賽後打擊率2成92。

大都會隊5局下追回2分，但追分不及，費城人隊終場以6比5拿下勝利，費城人隊中繼投手羅培茲（Victor Lopez）投2局被敲2支安打，投出2次三振、1次保送，失掉2分責失分、拿下勝投。