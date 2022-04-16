MLB／張育成進10天傷兵 本人透露：有點中暑

克里夫蘭守護者隊今天的主場開幕戰，台將張育成無緣參與，賽前被放入10天傷兵名單中，雖然球隊未公布原因，但張育成透露是「有點中暑」。

張育成今年扛起球隊開季第一戰先發二壘手，不過後兩場出賽都是替補，前3戰累計7打數無安打，最近一次出賽是4月11日，接下來守護者隊2場比賽都未上場，今天傳出進入傷兵名單。

張育成在個人社群網站上表示：「昨天開始覺得自己有點中暑，今天是2022主場開幕賽我想說早點到球隊治療，為了安全起見，目前先回到家休息。」

守護者隊將投手皮爾金頓（Konnor Pilkington）拉回大聯盟，頂替空缺，張育成下放小聯盟的選擇權已經用完，代表今年球隊無法任意將他升降。