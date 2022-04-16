MLB／等了8戰、30打席夯本季首轟 大谷翔平加碼單場雙響

開季第8戰、第30打席，大谷翔平終於敲出本季首轟，還是一發首局首打席首球全壘打，今天對戰遊騎兵隊作為開路先鋒，很快為球隊取得分數，但也刷新個人開季最晚開轟紀錄，不過大谷很快再補上一轟，本季第2轟同場出爐。

今天是大聯盟的「羅賓森日（Jackie Robinson Day）」，大谷翔平也穿著42號出賽，面對遊騎兵隊先發投手布希（Matt Bush）投出的第一球就揮棒，將這顆96哩的偏高速球掃出中右外野全壘打牆，這是他生涯第5支首局首打席全壘打。

這發全壘打的擊球角度為41度，擊球初速為108哩、飛行距離406呎，在大聯盟30個球場中29個都會出牆，唯一可能掉在場內的是巨人隊主場。

大谷翔平回到休息區時露出笑容，還被隊友換上牛仔帽接受擊掌慶賀，大谷對遊騎兵隊也頗有一套，這是他從遊騎兵隊投手手中敲出的第11轟，追平生涯對戰球隊最多，另外對水手隊也是11轟。

大谷翔平今年球季全壘打遲遲未出爐，他對球棒「CPR」也沒用，總教練麥登認為就打擊平衡與擊球速度，並不需要擔心大谷，持續將他排在先發第一棒，今天這轟終於「解渴」。

大谷開轟後回到休息區，戴上隊友為他準備的牛仔帽！ 美聯社

本季第二轟沒等太久，5局上大谷翔平面對左投阿拉德（Kolby Allard），在1好0壞下，將一顆86哩的卡特球再次掃到中右外野全壘打牆外，擊球初速為108.1哩、飛行距離415呎，這也是天使隊本場第4轟，天使在5局上一共攻下5分，取得7：6領先。