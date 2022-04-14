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MLB／天使不要的15年資歷外野手 美媒點名最需要他的5球團
天使在開季前丟出34歲的老將厄普頓（Justin Upton），他本季年薪還有2800萬美元（約新台幣8億1255萬元），接下來天使必須全額負擔剩下的薪水。美國媒體《CBS SPORTS》日前則點名接下來最應該簽下厄普頓的5支球隊。
今年8月將滿35歲的資深外野手厄普頓近年來表現平平，過去3季他敲出38轟，不過被三振率高達29％，打擊三圍僅0.211/.299/.414。
《CBS SPORTS》指出，目前最需要厄普頓的應該是遊騎兵，因為他們的先發九人中左、右外野手和DH都是左打，右打的厄普頓正好適合這些守備位置，他的加入能讓遊騎兵在守位安排上更加靈活。
白襪隊外野手波洛克（A.J. Pollock）在上周的比賽中拉傷，被放入傷兵名單內，他們可能選擇培養自家農場大物，但也可能簽下厄普頓暫時頂替波洛克的空缺；道奇還有板凳空間可讓這位300轟的老將上場代打；。
另外，報導也指出教士隊總管普瑞勒（A.J. Preller）非常喜愛老將，因此可能會是厄普頓的潛在追求者之一，如此一來，教士便可把較年輕的外野手拉回板凳或小聯盟，增加陣容的深度；最後則提到雙城，若有他加入可增強團隊對左投的火力輸出。
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