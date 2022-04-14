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MLB／7局完全比賽還被換下場史上僅2人 都是道奇教頭換的
道奇隊「書僮」克蕭（Clayton Kershaw）今天先發7局讓對手21上21下，之後卻被換下場無緣挑戰完全比賽。根據數據顯示，大聯盟近129年來只有2人投完7局還有完全比賽機會卻被迫退場，而換下這2人的竟都是道奇隊總教練羅伯茲（Dave Roberts）。
根據Elias運動數據公司的數據，自從1893年大聯盟將投手丘與本壘板距離拉長後，至今129年來只有21人在至少投完7局還有「無安打比賽」的機會下被換下場，而這21人中有11人出現在近8年。
在還有「完全比賽」機會卻被換下的只有2人，一位是今天的克蕭，另一位則是希爾（Rich Hill），他在2016年9月10日對邁阿密馬林魚投了7局後退場，這2場比賽負責調度的剛好都是羅伯茲。
羅伯茲表示，換下克蕭的時機或許不是最佳時間點，但仍是需要做出的決定，「如果我事後回想，這對球員的健康以及球團來說是最好的決定，那我心安理得。」
克蕭雖然也想續投，但他認為換投是正確的，「（完全比賽）這是個人目標，球隊要贏球，這是我們共同目標，雖然我很想投，但我在模擬賽只投了75球、沒投到6局。」
值得一提的是，「台灣殷雄」陳偉殷也是這罕見的21人之一，2017年4月18日，當時效力馬林魚的他面對水手先發7局都未被敲安，不過他的用球數已達100球因此被換下場。賽後他說：「如果讓我選擇，我一定會想繼續丟。只是那個情況之下，總教練告訴我不想讓我受傷、全都是為了我，讓我覺得那就沒關係，一切交由總教練決定。」
此外，這21人中投球局數最長的是海盜隊柯多瓦（Francisco Cordova），1997年7月12日他對太空人投了9局無安打後被換下場，最後海盜投手群還是聯手投出無安打。
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