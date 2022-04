MLB／小葛雷諾血染球褲仍轟3響砲 藍鳥教頭稱防護員MVP

大聯盟新球季開打1周,藍鳥隊重砲小葛雷諾(Vladimir Guerrero Jr.)今天在洋基球場上演最誇張的一幕,右手指一度血流不止,經過緊急包紮後繼續比賽,竟然締造單場3響砲紀錄,被藍鳥官網喻為生涯單場最佳表現。

藍鳥在4連戰第3戰以6:4獲勝,小葛雷諾在右手受傷的情況下,竟然出現生涯第2次單場3響砲,讓現場30109名球迷看得啞口無言,洋基王牌投手柯爾(Gerrit Cole)更說:「任何人戴著球帽,都要脫帽向他致敬。」

小葛雷諾擔任藍鳥先發3棒、一壘手,首局就從柯爾(Gerrit Cole)的手中轟出陽春砲,2局下處理隊友傳球時,被洋基打者希克斯(Aaron Hicks)的釘鞋踩到右手無名指,造成不小的傷口,球褲也出現血跡,所有人都以為他要提前退場了。

Vladimir Guerrero Jr. is exiting the game after his hand got stepped on at first base #NextLevel #BlueJays



