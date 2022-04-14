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MLB／老虎狀元首安出爐後壓力釋放 托克森敲再敲生涯首轟

聯合新聞網 / 綜合報導
2020年選秀狀元托克森今天打出大聯盟生涯首轟。 美聯社
2020年選秀狀元托克森今天打出大聯盟生涯首轟。 美聯社

老虎隊2020年選秀狀元、被評為新秀第八名托克森（Spencer Torkelson）在歷經了10打數掛蛋的大聯盟震撼教育後，近日終於「破繭而出」，他在昨天打出生涯首安，今天首轟、首打點也出爐。

年僅23歲的托克森於就讀亞利桑那州立大學時期出賽17場，打擊三圍.340/.598/.780，2020年他以狀元之姿加盟老虎，今年他被評為百大新秀第八名。過去他在小聯盟繳出打擊三圍.267/.383/.552的成績，並有30轟、91分打點。在去年亞利桑那秋季聯賽的7場比賽中，他20打數敲出9安打，其中包含2支二壘安打。

本季托克森受邀參加老虎隊春訓，隨後被帶進大聯盟開季名單，美國時間9日迎來生涯初登板。不過，他在前4場出賽10打數無安打，還吞下7K，終於在昨天對戰紅襪時敲出生涯首安。首安開張後，托克森彷彿壓力釋放，今天7局下更敲出生涯首轟兩分砲，單場雙安、貢獻2分打點。雖然最終老虎仍以7：9敗給紅襪，依舊為積極重整的老虎隊帶來無限希望。

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