MLB／今日戰績表 道奇克蕭本季首秀飆出13K助隊完封雙城

老虎隊2020年選秀狀元、被評為新秀第八名托克森（Spencer Torkelson）在歷經了10打數掛蛋的大聯盟震撼教育後，近日終於「破繭而出」，他在昨天打出生涯首安，今天首轟、首打點也出爐。

2022-04-14 14:10