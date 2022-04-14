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MLB／今日戰績表 道奇克蕭本季首秀飆出13K助隊完封雙城

聯合新聞網 / 整理
道奇克蕭飆出13K，助隊完封雙城。 路透
道奇克蕭飆出13K，助隊完封雙城。 路透

MLB今日戰績表

國民 3:1 勇士

小熊 2:6 海盜

守護者 7:3 紅人

大都會 9:6 費城人

紅襪 9:7 老虎

道奇 7:0 雙城

太空人 2:3(OT) 響尾蛇

教士 1:2 巨人

運動家 4:2 光芒

釀酒人 4:2 金鶯

藍鳥 6:4 洋基

水手 4:6 白襪

皇家 (延賽) 紅雀

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:10 運動家 vs. 光芒

02:10 水手 vs. 白襪

05:14 紅雀 vs. 雙城

06:35 國民 vs. 海盜

06:40 費城人 vs. 馬林魚

07:05 藍鳥 vs. 洋基(愛爾達體育2台)

08:05 天使 vs. 遊騎兵

08:10 勇士 vs. 教士

08:10 老虎 vs. 皇家

08:40 小熊 vs. 洛磯

10:10 紅人 vs. 道奇

球隊戰績表

太空人 體育

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