MLB／今日戰績表 道奇克蕭本季首秀飆出13K助隊完封雙城
MLB今日戰績表
國民 3:1 勇士
小熊 2:6 海盜
守護者 7:3 紅人
大都會 9:6 費城人
紅襪 9:7 老虎
道奇 7:0 雙城
太空人 2:3(OT) 響尾蛇
教士 1:2 巨人
運動家 4:2 光芒
釀酒人 4:2 金鶯
藍鳥 6:4 洋基
水手 4:6 白襪
皇家 (延賽) 紅雀
MLB明日賽程
時間 客場 主場
01:10 運動家 vs. 光芒
02:10 水手 vs. 白襪
05:14 紅雀 vs. 雙城
06:35 國民 vs. 海盜
06:40 費城人 vs. 馬林魚
07:05 藍鳥 vs. 洋基(愛爾達體育2台)
08:05 天使 vs. 遊騎兵
08:10 勇士 vs. 教士
08:10 老虎 vs. 皇家
08:40 小熊 vs. 洛磯
10:10 紅人 vs. 道奇
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