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MLB／大都會重砲阿隆索改打DH 單場5打點幫薛則奪第2勝
大都會隊開季氣勢十足，今天對費城人隊之戰3連戰最後一戰，4棒DH阿隆索（Pete Alonso）全場3安都是長打，一共攻下5分打點，幫助球隊以9：6獲勝， 薛則（Max Scherzer）本季第2勝、生涯第192勝到手。
大都會客場7連戰結束，對國民隊4連戰搶下3勝，再對費城人拿到兩勝，以5勝2敗暫居國聯東區榜首，後天將回紐約主場，對響尾蛇隊進行主場開幕戰。
阿隆索2019年菜鳥球季就以53轟奪下國聯全壘打王，生涯前3季累積106轟，守位以一壘為主；今年國聯改採DH制，讓各隊教練團在調度上更有彈性，阿隆索今天沒有守備任務，火力完全釋放，成為大都會贏球最大功臣。
阿隆索5打數3安打，4、5局上連揮二壘打，各攻下1分打點，6局上轟出中右外野方向3分砲，本季第2轟出爐，幫助大都會拉大到8：1領先，費城人最後4個半局追回5分，還是挽不回戰局。
薛則本季年薪超過4333萬美元，身價是大聯盟球員最高，6日對老東家國民隊先發6局失3分，拿到轉戰大都會首勝，今天投5局被揮出5支安打、保送3次，飆出7次三振，失1分奪下第2勝，他說：「控球還未完全到位。」
費城人1局下1出局、3次保送攻占滿壘，薛則解決接下來兩名打者，慶幸場面沒有失控，隊友也開始發揮打擊，維持優勢到比賽結束。
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