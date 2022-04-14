快訊

打疫苗才進辦公室？快篩費用誰付？ 勞工權益一次看清楚

蘇貞昌宣布今起徵用快篩試劑 目標每月4000萬劑

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／大都會重砲阿隆索改打DH 單場5打點幫薛則奪第2勝

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
投5局被揮出5支安打、保送3次，飆出7次三振，失1分，開季2場都奪勝！ 路透社
投5局被揮出5支安打、保送3次，飆出7次三振，失1分，開季2場都奪勝！ 路透社

大都會隊開季氣勢十足，今天對費城人隊之戰3連戰最後一戰，4棒DH阿隆索（Pete Alonso）全場3安都是長打，一共攻下5分打點，幫助球隊以9：6獲勝， 薛則（Max Scherzer）本季第2勝、生涯第192勝到手。

大都會客場7連戰結束，對國民隊4連戰搶下3勝，再對費城人拿到兩勝，以5勝2敗暫居國聯東區榜首，後天將回紐約主場，對響尾蛇隊進行主場開幕戰。

阿隆索2019年菜鳥球季就以53轟奪下國聯全壘打王，生涯前3季累積106轟，守位以一壘為主；今年國聯改採DH制，讓各隊教練團在調度上更有彈性，阿隆索今天沒有守備任務，火力完全釋放，成為大都會贏球最大功臣。

阿隆索此戰打DH，全場3安都是長打，一共攻下5分打點。 路透社
阿隆索此戰打DH，全場3安都是長打，一共攻下5分打點。 路透社

阿隆索5打數3安打，4、5局上連揮二壘打，各攻下1分打點，6局上轟出中右外野方向3分砲，本季第2轟出爐，幫助大都會拉大到8：1領先，費城人最後4個半局追回5分，還是挽不回戰局。

薛則本季年薪超過4333萬美元，身價是大聯盟球員最高，6日對老東家國民隊先發6局失3分，拿到轉戰大都會首勝，今天投5局被揮出5支安打、保送3次，飆出7次三振，失1分奪下第2勝，他說：「控球還未完全到位。」

費城人1局下1出局、3次保送攻占滿壘，薛則解決接下來兩名打者，慶幸場面沒有失控，隊友也開始發揮打擊，維持優勢到比賽結束。

大都會 費城人 薛則

延伸閱讀

MLB／包爾停職又延長何時出賽成未知 13億年薪爽爽領

MLB／小葛雷諾單場3響砲轟垮洋基 柯爾挨兩轟甘拜下風

MLB／連5場敲安加入隊史百年紀錄 鈴木誠也：我想贏球

MLB／大紀錄停在116球 守護者華裔菜鳥關首次揮棒落空

相關新聞

MLB／小葛雷諾單場3響砲轟垮洋基 柯爾挨兩轟甘拜下風

藍鳥隊重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）今天在洋基球場大演個人秀，4次打擊都揮出安打，締造驚人3...

MLB／7局完全比賽被退場引熱議 克蕭稱完全同意教頭決定

道奇隊王牌投手克蕭（Clayton Kershaw﻿）投了7局的完全比賽，卻被總教練羅伯茲（Dave Roberts）換...

MLB／大都會重砲阿隆索改打DH 單場5打點幫薛則奪第2勝

大都會隊開季氣勢十足，今天對費城人隊之戰3連戰最後一戰，4棒DH阿隆索（Pete Alonso）全場3安都是長打，一共攻...

MLB／連5場敲安加入隊史百年紀錄 鈴木誠也：我想贏球

小熊隊日籍野手鈴木誠也延續昨天雙響砲好手感，今天敲出1分打點安打，大聯盟生涯前5戰都敲安，近4場都有打點進帳，高上壘以及...

MLB／我國科學家任職大聯盟球團 打造巨人再生工廠

美國職棒近年掀起一波科學改革浪潮，台灣科學家詹明昇參與其中，協助舊金山巨人打造「再生工廠」。有一名走下坡的前巨人投手再創...

MLB／包爾停職又延長何時出賽成未知 13億年薪爽爽領

道奇塞揚強投包爾（Trevor Bauer）去年遭性暴力醜聞纏身，至今仍未能出賽，原先球員工會和大聯盟決議讓他停職到美國時間本月16日，不過今天雙方決定將停職處分延長至4月22日。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。