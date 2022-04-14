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MLB／包爾停職又延長何時出賽成未知 13億年薪爽爽領

聯合新聞網 / 綜合報導
道奇隊強投包爾自去年6月底起就因性爆力醜聞遭停職處分。 美聯社
道奇隊強投包爾自去年6月底起就因性爆力醜聞遭停職處分。 美聯社

道奇塞揚強投包爾（Trevor Bauer）去年遭性暴力醜聞纏身，至今仍未能出賽，原先球員工會和大聯盟決議讓他停職到美國時間本月16日，不過今天雙方決定將停職處分延長至4月22日。

包爾在去年6月底被一名女子指控性暴力，他隨後遭停職，盡管他對此全盤否認，今年2月美國警方經調查後也表示不會起訴包爾，但大聯盟與球員工會仍決議將停職處分延長至4月16日，而根據今天美國媒體的消息，已再度延長至22日。

美媒指出，雖然在刑事上包爾未被起訴，但大聯盟依舊可就「家暴」這個原因讓他停職、進行調查，然而至今仍不確定聯盟的調查什麼時候會結束。

包爾在2021年初與道奇簽下3年1.02億美元合約，3個賽季的年薪分別是4000萬美元、4500萬元（約新台幣13億元）、1700萬美元。不過他在去年6月28日後未再出賽，而停職與禁賽的狀況不同，他仍可拿到合約的全額薪水，因此即使他本季能否出賽未知，但年薪4500萬美元還是照領。

美國 醜聞 家暴 包爾 大聯盟 道奇

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