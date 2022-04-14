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MLB／連5場敲安加入隊史百年紀錄 鈴木誠也：我想贏球
小熊隊日籍野手鈴木誠也延續昨天雙響砲好手感，今天敲出1分打點安打，大聯盟生涯前5戰都敲安，近4場都有打點進帳，高上壘以及得點圈高打擊率，讓他加入一項隊史百年紀錄，成為小熊隊第二人。
鈴木誠也今天擔任先發第五棒、右外野手，4局上在得點圈有人時敲出安打，打回球隊第2分，卻也是小熊隊全場最後1分，最終以2：6敗給海盜隊。
鈴木誠也此戰3打數1安打、1打點，另有1次保送，開季5場比賽都有安打演出，打擊率正好4成整，累積9分打點，在得點圈有人時4打數敲出3安打，5成24的高上壘率，也讓他累積4分得分。
對於連續5場敲安，鈴木誠也表示：「沒什麼特別感覺，我想要幫助球隊贏球，所以還要繼續努力。」至於連續4場敲打點，「雖然球隊輸球，但我很高興自己有把分數送回來。」
根據NBC SPORTS指出，鈴木誠也生涯前5戰每場至少2次上壘、得分或打點至少1分，這是小熊隊史自1901年以來第二人，第一位是2003年的古席拉尼克（Mark Grudzielanek）。
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