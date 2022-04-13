快訊

獨／直播現場4主持3人確診 小鐘出外景驚陷染疫危機

竹北落後又破舊？ 網評這兩地同是竹北市卻差很大

MLB／例行賽首見女性教練上場 巨人隊納肯再創歷史

中央社 / 舊金山12日綜合外電報導
巨人隊教練納肯（右）成為美國職棒大聯盟（MLB）史上首位在例行賽上場執教的女性一壘教練。 美聯社
巨人隊教練納肯（右）成為美國職棒大聯盟（MLB）史上首位在例行賽上場執教的女性一壘教練。 美聯社

舊金山巨人隊今天以13比2大勝聖地牙哥教士隊時，巨人隊教練納肯（Alyssa Nakken）創下紀錄，成為美國職棒大聯盟（MLB）史上首位在例行賽上場執教的女性一壘教練。

法新社報導，比賽進行到第3局時，巨人隊原一壘教練李察遜（Antoan Richardson）被驅逐出場，由現年31歲的納肯上場接替。

納肯走上場時，教士隊一壘手何斯默（EricHosmer）

與她握手致意。第3局結束，納肯走回球員休息區時，巨人隊捕手卡薩利（Curt Casali）給了她一個擁抱。

納肯曾是加州州立大學沙加緬度分校（CaliforniaState University, Sacramento）女壘隊球員。她2014年加入巨人隊球團，先在棒球事務部實習，2020年1月獲拔擢擔任教練團一員，使她成為大聯盟史上首位全職女教練。

兩年前，納肯曾在對戰奧克蘭運動家的熱身賽擔任一壘教練，但從未在例行賽執教過。

納肯今天在賽後表示：「太棒了，大聯盟總是給我滿滿的支持。」

巨人 大聯盟 教士

延伸閱讀

MLB／遊騎兵賀恩與記者妹妹的賽後問答 成大聯盟最感人風景

MLB／炸裂！國民強打少年索托達標百轟史上第4年輕

MLB／勇士打者遭84公里曲球觸身好愛演 官網虧可得奧斯卡獎

MLB／轉隊藍鳥初登板 菊池雄星對洋基只撐了3.1局

相關新聞

MLB／遊騎兵賀恩與記者妹妹的賽後問答 成大聯盟最感人風景

前晚一場大聯盟再普通不過的例行賽，對遊騎兵先發投手賀恩(Taylor hearn)來說卻相當特別，不是因為來自德州的他接下主場開幕戰榮耀，在球迷面前繳出4局被打8支安打僅失1分的優質成績，也不是因為他

MLB／大谷翔平慘吞3K 下一場拚本季首勝+首轟

天使隊今天以4：3擊敗馬林魚隊，日籍好手大谷翔平慘吞3K，雖在最後1打數敲出安打，然而開季6場比賽全壘打還沒開張，快要追...

MLB／例行賽首見女性教練上場 巨人隊納肯再創歷史

舊金山巨人隊今天以13比2大勝聖地牙哥教士隊時，巨人隊教練納肯（Alyssa Nakken）創下紀錄，成為美國職棒大聯盟...

MLB／炸裂！國民強打少年索托達標百轟史上第4年輕

國民強打少年索托（Juan Soto）今天在對上勇士的客場比賽中，敲出生涯第100隻全壘打，正式成為百轟俱樂部的成員。 索托是在第6局面對勇士投手愛德（Bryce Elder）時，將一顆89.5英哩

MLB／勇士打者遭84公里曲球觸身好愛演 官網虧可得奧斯卡獎

今天勇士對上國民的比賽中，國民慘遭勇士砲轟，並以4:16輸掉比賽，到了第9局進入了消耗比賽，國民換上陳偉殷前隊友野手高登（Dee Strange-Gordon）登板投球，面對勇士打者達諾德時，一顆沒控

MLB／轉隊藍鳥初登板 菊池雄星對洋基只撐了3.1局

日籍左投菊池雄星今天對洋基迎來轉隊至藍鳥的初登板，卻僅投3.1局就退場，加上隊友火力也慘遭洋基封鎖，終場藍鳥就以0:4輸掉比賽，菊池同時吞下本季首場敗投。 休賽季風光以3年3600萬美元大約加盟藍鳥

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。