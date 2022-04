MLB／遊騎兵賀恩與記者妹妹的賽後問答 成大聯盟最感人風景

前晚一場大聯盟再普通不過的例行賽,對遊騎兵先發投手賀恩(Taylor hearn)來說卻相當特別,不是因為來自德州的他接下主場開幕戰榮耀,在球迷面前繳出4局被打8支安打僅失1分的優質成績,也不是因為他最後無關勝敗感到遺憾,而是他有機會在賽後記者會上對擔任記者的妹妹吐露感謝心聲,

賀恩首局就出現亂流,被打2支安打送出2次保送失1分,第2局時又接連被敲出安打,好在隨即回穩連飆3K安全下庄。此戰4局投球雖然無關勝敗但投出優質內容,賽後記者會發問權,自然保留給一個位置給在德州當地體育台(KAUZ News Channel 6) 擔任記者的妹妹羅萍(Robyn Hearn),她問到:「什麼原因讓你在第2局時隨即回穩?是因為看台上、或者記者席上有人讓你需要繳出好表現嗎?還是因為有人的工作內容是需要取決於你今天所說的話。」

這個問題讓在場的所有人都笑了出來,包括了接受訪問的賀恩,不過他接下來的回答內容卻充滿了洋蔥,「我想這是作為一個哥哥,試著能為妳做出的最好榜樣,我試圖繳出良好的表現,並藉由這個方式告訴你,無論經過任何事情,都要堅信自己的信念,絕對不要懷疑上帝。要是三年前你跟我說我今天有辦法坐在這裡,我絕對不會相信。」

賀恩接著補充:「能有一個像你那麼支持我的妹妹我很幸福,妳為了能讓我站上大聯盟犧牲了很多事情,啦啦隊、體操....,今晚其實結果不論輸贏,我都不太在意,因為作為一個哥哥,讓我感受到開心的原因是妳出現在這裡。」

聽完哥哥的回答後,羅萍忍住情緒但眼眶泛淚的表示:「謝謝你有這樣的感覺,你的回答讓我感動哭了,我永遠以你為榮。」

27歲的賀恩在2019年登上大聯盟,初登板就因為傷勢僅出賽一場就整季報銷,2022縮水球季都在復健中渡過,而在上賽季傷後復出後先發後援兩邊跑,出賽42場包含11場先發,繳出6勝6敗、防禦率4.66的成績。

Taylor Hearn interviewed by his sister in Post-Game 🥺@Rangers | @thearn14 | @RobynHearnTV | #StraightUpTX | 📺 BSSW pic.twitter.com/tntp8K94Br