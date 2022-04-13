MLB／炸裂！國民強打少年索托達標百轟史上第4年輕
國民強打少年索托（Juan Soto）今天在對上勇士的客場比賽中，敲出生涯第100隻全壘打，正式成為百轟俱樂部的成員。
索托是在第6局面對勇士投手愛德（Bryce Elder）時，將一顆89.5英哩卡特球一棒扛到右外野全壘打大牆外，這一轟擊球初速高達112.5英哩、飛行距離451英尺，為他生涯第4遠的全壘打。
No. 100 for Juan Soto went 451 feet 😲— FOX Sports: MLB (@MLBONFOX) April 13, 2022
(via @MLB) pic.twitter.com/E0vPtfvXNy
根據ESPN的紀錄，23歲又169天的索托成為（1969年）以來，第四年輕加入百轟俱樂部的強打者，前三位分別是「A-Rod」羅德里奎茲（Alex Rodriguez）、瓊斯（Andruw Jones）以及卡布雷拉（Miguel Cabrera）。
本場索托雖達成百轟紀錄並有雙安演出、另外選到1保送，打擊率來到2成86，可惜紀錄夜國民不敵衛冕軍勇士，投手群被狂掃19安，以4:16慘遭衛冕軍勇士血洗。
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