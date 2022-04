MLB／炸裂！國民強打少年索托達標百轟史上第4年輕

國民強打少年索托(Juan Soto)今天在對上勇士的客場比賽中,敲出生涯第100隻全壘打,正式成為百轟俱樂部的成員。

索托是在第6局面對勇士投手愛德(Bryce Elder)時,將一顆89.5英哩卡特球一棒扛到右外野全壘打大牆外,這一轟擊球初速高達112.5英哩、飛行距離451英尺,為他生涯第4遠的全壘打。

No. 100 for Juan Soto went 451 feet 😲



