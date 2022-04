MLB／勇士打者遭84公里曲球觸身好愛演 官網虧可得奧斯卡獎

今天勇士對上國民的比賽中,國民慘遭勇士砲轟,並以4:16輸掉比賽,到了第9局進入了消耗比賽,國民換上陳偉殷前隊友野手高登(Dee Strange-Gordon)登板投球,面對勇士打者達諾德時,一顆沒控好的慢速大曲球打在達諾德(Travis d'Arnaud)身上,而他搞笑展現演技,假裝倒地再站起,逗樂全場觀眾以及雙方休息室球員。

the oscars were two weeks ago, travis d’arnaud!!! pic.twitter.com/45wAtzngt1

該顆大曲球由轉播單位測得約52英哩(約84公里),並打在達諾德手臂護具附近,他被擊中後立刻倒地,再站起來對著苦主高登笑了一下,這個畫面被大聯盟放上社交媒體,並調侃:「奧斯卡應該也給達諾德一個獎項」

此外不讓達諾德出風頭,國民隊內野手費南德茲( César Hernández. )也演了一齣真漏接假觸殺的守備。國民雖有此戰敲出生涯百轟的強打少年索托(Juan Soto),但仍不敵勇士的砲擊,終場勇士就以16:4血洗國民。

césar hernández deked travis d’arnaud to stop him from advancing to third 🥸 pic.twitter.com/qVPxGS4O14