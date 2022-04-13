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日職／先發5局失3分 陳偉殷吞本季二軍首敗

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導

阪神虎隊旅日左投陳偉殷本季第2度在二軍先發，面對中日龍隊二軍前3局順風順水，不過4局開始出狀況，總計5局失3分，加上阪神最終以2：14輸球，陳偉殷吞下本季首敗。

陳偉殷前3局連投出9上9下，然而進入第二輪打擊，4局1出局後先被土田龍空敲出安打，接著又因游擊手傳球的野手選擇形成一、二壘有人，接著被福田永將敲出二壘打掉2分，接著又被敲安，但抓到跑壘失誤的福田而下莊；5局上則是因爲被石橋康太敲出陽春砲而掉分。

整體來說，陳偉殷真正遇到亂流只有4局下，用63球投完5局，最快球速141公里，被敲4支安打包括1轟，另有1次三振沒有保送，丟掉3分，退場時球隊以0：3落後，牛棚接手後更擴大失分，陳偉殷承擔敗投。

陳偉殷二軍首場實戰是在3月30日，投2局被敲出1支安打，送出3次三振，沒有失分，加上今天成績，二軍防禦率為3.86，另外中間在4月6日也曾對社會人球隊先發3局被敲2支安打，沒有失分。

陳偉殷 阪神虎

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