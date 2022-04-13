MLB／轉隊藍鳥初登板 菊池雄星對洋基只撐了3.1局

日籍左投菊池雄星今天對洋基迎來轉隊至藍鳥的初登板，卻僅投3.1局就退場，加上隊友火力也慘遭洋基封鎖，終場藍鳥就以0:4輸掉比賽，菊池同時吞下本季首場敗投。

休賽季風光以3年3600萬美元大約加盟藍鳥的菊池雄星，第2局就出狀況，慘遭洋基隊外野手希克斯（Aaron Hicks）打出2分砲，盡管第3局回穩連送給洋基3張老k，第4局又出現亂流，被勒梅休（DJ LeMahieu）、托瑞斯（Gleyber Torres）接連敲出安打，隨後又因捕手牽制失誤，讓拉梅修跑回洋基第3分。

緊接著又對本場比賽開轟的希克斯選到保送，教練團此時決定換投，總計菊池僅投3.1局黯然離場，被敲5支安打其中包括一支陽春彈，送出2次三振、2次保送，失掉3分有2分是自責分，防禦率5.40，轉隊首勝開張前先收下第一場敗仗。

第8局洋基「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）打出高飛犧牲打，幫助洋基再擠回1分，終場洋基就以4:0氣走藍鳥。