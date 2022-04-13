MLB／賽前預告打第一球開轟 普荷斯神預言重返紅雀首轟

賽前就預告要打第一球開轟，紅雀重砲老將普荷斯（Albert Pujols）真的辦到了！

看一次少一次的「生化人」普荷斯，相隔11年後重回紅雀隊，沒讓球迷等太久，今天對上皇家隊的比賽中，他睽違3855天再次於主場開轟，這是他本季首發全壘打，並將生涯全壘打數推進至680轟。

此戰普荷斯首打席面對皇家左投林區（Daniel Lynch）所投出的第一球就果斷出棒，直接將小白球掃到左外野全壘打牆外，這發陽春砲是本季第1轟，同時也是回歸紅雀後的首轟。距離他上一次穿紅雀球衣開轟，，已是3855天前的2011年9月22號。

It's been 3,855 days since Albert Pujols last hit a home run in Busch as a Cardinal! pic.twitter.com/VZh3kPTRBP — St. Louis Cardinals (@Cardinals) April 13, 2022

值得一提的是，普荷斯賽前就向教頭馬莫(Oliver Marmol)預告會抓第一球開轟，結果真的完成「神預言」，這名老將賽後表示：「當你生涯打了680發全壘打，就有資格這麼說，我揮棒的感覺很好，當然運氣也不錯，結果也很完美。」

教頭馬莫則說：「他以前從沒這麼說過，但我就是相信他。」

普荷斯今天前7局就繳出猛打賞，打回1分也並跑回2分，紅雀全場敲出3發全壘打，首局亞瑞納多(Nolan Arenado)與普荷斯相季開轟攻下3分，雖然第2局就被皇家用2轟追平，不過捕手基斯納(Andrew Knizner)在第4局的3分砲成為致勝轟，終場就以6：5氣走皇家。