MLB／賽前預告打第一球開轟 普荷斯神預言重返紅雀首轟

賽前就預告要打第一球開轟,紅雀重砲老將普荷斯(Albert Pujols)真的辦到了!

看一次少一次的「生化人」普荷斯,相隔11年後重回紅雀隊,沒讓球迷等太久,今天對上皇家隊的比賽中,他睽違3855天再次於主場開轟,這是他本季首發全壘打,並將生涯全壘打數推進至680轟。

此戰普荷斯首打席面對皇家左投林區(Daniel Lynch)所投出的第一球就果斷出棒,直接將小白球掃到左外野全壘打牆外,這發陽春砲是本季第1轟,同時也是回歸紅雀後的首轟。距離他上一次穿紅雀球衣開轟,,已是3855天前的2011年9月22號。

It's been 3,855 days since Albert Pujols last hit a home run in Busch as a Cardinal! pic.twitter.com/VZh3kPTRBP