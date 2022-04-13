快訊

直播／疫情燒進台鐵、郵局 指揮中心14時說明

今上路停課新標準9大QA抓重點 不跟進縣市名單一次看

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／跟筒香開心聊 NG內容鈴木誠也不好說

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
小熊隊日籍野手鈴木誠也。 路透社
小熊隊日籍野手鈴木誠也。 路透社

小熊隊日籍野手鈴木誠也今天敲出單場雙響砲，生涯前4戰3轟的表現追平大谷翔平，自然受到日本媒體連續提問，但也很關心他與海盜隊一壘手筒香嘉智的聊天內容，鈴木誠也笑說：「這不好說。」

鈴木誠也4月11日先發對上釀酒人隊時曾敲出大聯盟生涯首轟，休息一天後今天對上海盜隊5局、7局都轟出陽春砲，幫助球隊以2：1拿下勝利，他對於近期手感火燙沒有特別感覺，「開心的是拿下很多打點，幫助球隊贏球。」

對於教練團的評價，鈴木誠也不特別在意，「才4場比賽，還有150場以上要打，對於目前成績不會太在意，我只要做好球隊需要的工作，去面對不同的投手、珍惜每一個打席，結果自然會出來。」

比賽之前，鈴木誠也與筒香嘉智聊了不少，鈴木表示，筒香是憧憬的前輩，來美國之前就向他討教了不少，很開心能夠在美國相會，「看著筒香活躍的身影，給我不少刺激，所以很開心能夠在同一個球場打球。」

至於兩人聊天的內容，鈴木誠也笑說：「這不好說，感覺上是電視不能播出（NG）的內容。」而今天鈴木誠也敲出第二轟後，一壘的筒香似乎也說了些話，鈴木說：「這個也不能說，因為是筒香跟我說的內容，不過雖然是敵隊仍是我欣賞的前輩，真的很開心。」

鈴木誠也 海盜 筒香嘉智

延伸閱讀

MLB／鈴木誠也敲雙響砲 創史上唯一紀錄

MLB／鈴木誠也炸裂生涯首轟 小熊教頭：這揮棒太美

MLB／鈴木誠也首戰就敲安 讚塞揚對手卡特球很棒

MLB／鈴木誠也炸裂春訓第2轟 聊心法「沒有這種東西」

相關新聞

MLB／大谷翔平慘吞3K 下一場拚本季首勝+首轟

天使隊今天以4：3擊敗馬林魚隊，日籍好手大谷翔平慘吞3K，雖在最後1打數敲出安打，然而開季6場比賽全壘打還沒開張，快要追...

MLB／開幕戰6局無安打 達比修有第二戰卻創個人最短命先發

教士隊日籍投手達比修有開幕戰才投出6局無安打，本季第二場先發面對巨人隊卻投不滿2局，單場狂失9分退場，僅投1.2局更創下...

MLB／跟筒香開心聊 NG內容鈴木誠也不好說

小熊隊日籍野手鈴木誠也今天敲出單場雙響砲，生涯前4戰3轟的表現追平大谷翔平，自然受到日本媒體連續提問，但也很關心他與海盜...

MLB／看了115球沒揮空過 守護者「上壘機器」透露帶點幸運

開季成為「上壘機器」創造話題的守護者華裔新秀史蒂文．關（Steven Kwan），今日對上紅人隊的比賽持續刷新紀錄，又是4打席上壘3次，包含1安與2次保送，更誇張的是開季打了5場還是0次揮棒落空，守護

MLB／賽前預告打第一球開轟 普荷斯神預言重返紅雀首轟

賽前就預告要打第一球開轟，紅雀重砲老將普荷斯（Albert Pujols）真的辦到了！ 看一次少一次的「生化人」普荷斯，相隔11年後重回紅雀隊，沒讓球迷等太久，今天對上皇家隊的比賽中，他睽違3855

MLB／鈴木誠也敲雙響砲 創史上唯一紀錄

小熊隊日籍野手鈴木誠也生涯首轟才出現沒多久，今天對戰海盜隊又敲出單場雙響砲，幫助球隊以2：1拿下勝利，累積3轟也暫時並列...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。