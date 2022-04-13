MLB／跟筒香開心聊 NG內容鈴木誠也不好說

小熊隊日籍野手鈴木誠也今天敲出單場雙響砲，生涯前4戰3轟的表現追平大谷翔平，自然受到日本媒體連續提問，但也很關心他與海盜隊一壘手筒香嘉智的聊天內容，鈴木誠也笑說：「這不好說。」

鈴木誠也4月11日先發對上釀酒人隊時曾敲出大聯盟生涯首轟，休息一天後今天對上海盜隊5局、7局都轟出陽春砲，幫助球隊以2：1拿下勝利，他對於近期手感火燙沒有特別感覺，「開心的是拿下很多打點，幫助球隊贏球。」

對於教練團的評價，鈴木誠也不特別在意，「才4場比賽，還有150場以上要打，對於目前成績不會太在意，我只要做好球隊需要的工作，去面對不同的投手、珍惜每一個打席，結果自然會出來。」

比賽之前，鈴木誠也與筒香嘉智聊了不少，鈴木表示，筒香是憧憬的前輩，來美國之前就向他討教了不少，很開心能夠在美國相會，「看著筒香活躍的身影，給我不少刺激，所以很開心能夠在同一個球場打球。」

至於兩人聊天的內容，鈴木誠也笑說：「這不好說，感覺上是電視不能播出（NG）的內容。」而今天鈴木誠也敲出第二轟後，一壘的筒香似乎也說了些話，鈴木說：「這個也不能說，因為是筒香跟我說的內容，不過雖然是敵隊仍是我欣賞的前輩，真的很開心。」