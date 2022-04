MLB／看了115球沒揮空過 守護者「上壘機器」透露帶點幸運

開季成為「上壘機器」創造話題的守護者華裔新秀史蒂文.關(Steven Kwan),今日對上紅人隊的比賽持續刷新紀錄,又是4打席上壘3次,包含1安與2次保送,更誇張的是開季打了5場還是0次揮棒落空,守護者也以10:5擊敗紅人拿下3連勝。

關的生涯前四戰累積15次上壘已是有此紀錄(1901年)以來第一人,顯然他還沒打算停下來,今日又是2支1與2次保送,前5戰24次打擊機會共上壘18次,上壘率高達0.750,等於每4次打擊就有3次會上壘。

此外關的本壘板紀律更誇張,至昨天為止累積26次出棒,沒有任何1次揮空,從春訓熱身賽至今不曾被三振;今日繼續高懸障礙,據數據指出,目前他累積看了115球還沒有揮到空氣過,是自2000年天使隊弗萊契(David Fletcher)的100球後的菜鳥球員新高!

Steven Kwan has seen 115 @MLB pitches (and counting!). Still no swings & misses



That is the longest streak of pitches without a swing & miss for a batter to start his career, among players to debut since 2000 season



Prior most: David Fletcher, 100 pitches



h/t @EliasSports