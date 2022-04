MiLB／鄭宗哲敲再見安打建功 李灝宇敲安選保送

美國職棒小聯盟海盜隊1A的鄭宗哲今天在9局下敲出生涯首支再見安打,幫助球隊獲勝;費城人隊1A的李灝宇則是3打數敲1支安打,選到1次保送,還跑出首次盜壘成功。

小聯盟1A今天海盜隊與老虎隊的比賽,鄭宗哲先發打第2棒、擔任游擊手,1局下擊出二壘滾地球出局,3局下擊出右外野飛球出局,5局下擊出二壘滾地球出局,7局下吞下三振,前4個打席都沒有安打演出。

不過到了9局下雙方3比3平手時,海盜隊因為1支安打、對方1次失誤攻占一、二壘,接著鄭宗哲敲出右半邊方向再見安打,幫助球隊終場以4比3奪下勝利,這也是他職業生涯首支再見安打。鄭宗哲目前出賽4場,19打數敲出4支安打,目前打擊率2成11。

