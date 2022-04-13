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MLB／大谷翔平慘吞3K 下一場拚本季首勝+首轟

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
日籍好手大谷翔平今日慘吞3K，雖在最後1打數敲出安打，然而開季6場比賽全壘打還沒開張，快要追平個人開季最長乾旱期。 美聯社
日籍好手大谷翔平今日慘吞3K，雖在最後1打數敲出安打，然而開季6場比賽全壘打還沒開張，快要追平個人開季最長乾旱期。 美聯社

天使隊今天以4：3擊敗馬林魚隊，日籍好手大谷翔平慘吞3K，雖在最後1打數敲出安打，然而開季6場比賽全壘打還沒開張，快要追平個人開季最長乾旱期，而下一戰大谷翔平將以「二刀流」之姿對遊騎兵隊先發登板。

天使隊今天僅敲出4支安打就換回4分，梅菲爾德（Jack Mayfield）在4局下的三壘打先將比數追平為1：1，瑞登（Anthony Rendon）6局下轟出2分砲超前，雖然7局上被追平，不過9局下在1出局三壘有人時，史塔西（Max Stassi）敲出滾地球，三壘手沒接穩，再傳本壘已來不及，形成再見野手選擇。

而大谷翔平今天作為先發第一棒、指定打擊，1局、3局、6局下都吞下三振，直到8局下才從蘇爾勒（Cole Sulser）手中敲出安打，雖然是連續3場敲安，不過25打數4安打的表現，打擊率仍是低迷的1成60。

大谷翔平開季6戰、25打席沒有敲出全壘打，場次追平赴美挑戰大聯盟以來最高，大谷在2019年是開季6場、26打席後才敲出首轟。

天使隊結束開季主場6連戰後，明天休兵一天，4月15日開始到遊騎兵主場作客4連戰，大谷翔平將扛起首戰先發投手任務，同時尋求本季首勝及首轟。

大谷翔平 天使

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