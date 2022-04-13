MLB／鈴木誠也敲雙響砲 創史上唯一紀錄

小熊隊日籍野手鈴木誠也生涯首轟才出現沒多久，今天對戰海盜隊又敲出單場雙響砲，幫助球隊以2：1拿下勝利，累積3轟也暫時並列大聯盟全壘打王。

鈴木誠也今天4打數2安打，都是全壘打，賺進2分打點，他謙稱只是「運氣好」，而目前4場比賽敲出5支安打，有3發全壘打、8分打點，打擊率為4成17。

鈴木誠也的本場第一轟是在5局上滿球數後從先發投手昆塔納（Jose Quintana）手中敲出右外野陽春砲，也打破0：0僵局，7局上鈴木再從班達（Anthony Banda）手中敲出陽春砲，這次是左外野全壘打，為球隊取得2：0領先。

這兩轟讓鈴木誠也締造歷史，他成為自1920年打點開始採計以來，第一位生涯前4戰就取得8分以上打點加4次以上保送的球員，生涯前4場3轟也與大谷翔平並列為日籍球員最多。

代理總教練格林（Andy Green）認為，鈴木誠也從春訓時就展現出選球能力，季賽開打後也能固守自己的好球帶，「 揮打好球、展現力量，他的這項優點以及決斷能力開始在比賽中兌現。」

來到小熊隊的時間不長，鈴木誠也很快融入環境，就連隊友也主動接納他，鈴木說：「好多人想跟我學日文，這樣才能跟我溝通，看到他們這麼努力，我很感動，我也想幫助球隊多贏球。」不過鈴木也坦言，「大家的日文目前還是很爛。」