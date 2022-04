MLB／大谷翔平幫球棒CPR 大聯盟官網虧他可當醫生

日本棒球明星大谷翔平開季打擊小低潮,電視鏡頭捕捉到,他在比賽中作勢對棒子做心肺復甦術(CPR),搞笑畫面獲得大聯盟官網報導。

大聯盟官網的標題說:「大谷翔平是右投手(RHP)、指定打擊(DH)......還是一名醫生(MD)?」

Shohei Ohtani has started out the year 3-21 at the plate.



Last night he was giving his bat CPR to bring it back to life @Starting9 pic.twitter.com/LhFTemxzOa