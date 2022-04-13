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MLB／大谷翔平幫球棒CPR 大聯盟官網虧他可當醫生

中央社 / 洛杉磯12日專電
大谷在比賽中作勢對棒子做心肺復甦術（CPR），搞笑畫面獲得大聯盟官網報導。 路透社
大谷在比賽中作勢對棒子做心肺復甦術（CPR），搞笑畫面獲得大聯盟官網報導。 路透社

日本棒球明星大谷翔平開季打擊小低潮，電視鏡頭捕捉到，他在比賽中作勢對棒子做心肺復甦術（CPR），搞笑畫面獲得大聯盟官網報導。

大聯盟官網的標題說：「大谷翔平是右投手（RHP）、指定打擊（DH）......還是一名醫生（MD）？」

去年46轟排名美國聯盟第3、拿下最有價值球員（MVP）的大谷翔平今年開季小低潮，前5場比賽21打數3支安打，打擊率1成43，只有1支二壘安打，全壘打尚未出爐。

雖然打擊慢熱，大谷翔平沒有失去幽默感，電視轉播拍到，他在休息區內與隊友搞笑，雙手交叉對著自己的球棒一壓再壓，一邊低頭口對口人工呼吸，彷彿要把自己的打擊手感從垂死掙扎當中救回來。

棒球場迷信多，球員把球棒、手套等比賽工具擬人化也時有所聞。大聯盟官網記者阿吉勒拉（NickAguilera）提起2017年一段趣聞，頗有異曲同工之妙。

當時40歲老將貝爾川（Carlos Beltran）效力太空人隊，幾乎整季都以指定打擊（DH）的角色出賽，鮮少守備，隊友們煞有其事把他的外野手套，放進一個像是棺材的盒子裡，聚在草皮上，為手套舉行告別式。

阿吉勒拉開玩笑，要是大谷翔平救不回他的球棒，這支球棒也許會去天堂的休息室與貝爾川的手套相見。

大谷翔平 大聯盟 貝爾川

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