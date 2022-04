MLB／羅傑斯雙胞胎同場出賽 弟弟先掏出手機合照

大聯盟雙胞胎羅傑斯兄弟檔,今天實現第一次同場,棒球之神很會寫劇本,今天兩人就雙雙出賽,效力教士隊的左投哥哥泰勒羅傑斯(Taylor Rogers)拿下救援成功,巨人隊的右投弟弟太勒羅傑斯(Tyler Rogers)則承擔敗投。

泰勒原本效力雙城隊,將在8月底與巨人跨聯盟對戰,兄弟檔記下這波系列賽日期,但教士彷彿等不及好戲上演,7日的一筆交易案中,將泰勒帶到陣中,兄弟檔如今都隸屬國聯西區球隊,本季將有19次碰頭機會。

得知這筆交易時,太勒也很興奮,他笑說:「我覺得國聯西區是最好看的分區了!」

Identical twins Tyler Rogers of the Giants and Taylor Rogers of the Padres exchanged lineup cards prior to tonight's game. Gotta love it. 🙏



