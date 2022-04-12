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MLB／好可愛！大谷翔平對球棒CPR 本季首盗開張

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
大谷此役4打數有1安打，也跑出本季首盜 美聯社
大谷此役4打數有1安打，也跑出本季首盜 美聯社

大谷翔平真的好可愛，今天在第6局被捕捉到幫球棒CPR（心肺復甦術）的畫面，讓隊友看到快笑死，此役4打數有1安打，跑出本季首盜，天使終場以6：2擊敗馬林魚隊。

大谷今天擔任先發第1棒、指定打擊，首打席展現纏功，滿球數情況下打穿中間防線，隨後嘗試盗二壘成功，本季盜壘數開張；天使在兩出局後，史塔西（Max Stassi）保送上壘，馬許（Brandon Marsh）補上三分砲。

大谷接下來3打席都無功而返，賽後打擊率1成43，本季首轟還沒報到。

大谷在第5局的打席敲出三壘方向的內野飛球，有趣畫面出現在第6局，他拿起球棒進行CPR，胸外按壓、人工呼吸都沒少，他自己笑成瞇瞇眼，隊友也看得很開心。

天使此役6分都靠兩名外野手打下，馬許的三分砲之後，歐戴爾（Jo Adell）在第2局炸裂陽春砲，兩人在8局的兩支二壘打各再貢獻1分打點。

天使 大谷翔平 馬林魚

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