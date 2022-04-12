MLB／合約「亮牌」讓賈吉不開心 凱許曼：有預告過

洋基隊未能在球季開打前談妥「法官」賈吉（Aaron Judge）的延長合約，儘管他本人表態開季後就不再交涉，但總經理凱許曼（Brian Cashman）表態，若賈吉改變心意，球團願意重啟談約。

賈吉將在今年季後成為自由球員，他的合約狀況備受關注，今年薪資也尚未底定，他爭取2100萬美元，球團則是提出1700萬美元，若最終還是沒有交集，可能走上薪資仲裁庭。

更大焦點聚集於他的下一紙合約，他表態有意終生洋基人，但僅願在季前洽談延長合約，不希望合約問題影響球場表現，隨著球季開打，談約大門已經關上。

凱許曼日前罕見「亮牌」，遭賈吉拒絕的合約為7年2.135億美元，而賈吉也對此不太開心。凱許曼今天受訪時指出，球團在春訓剛開始時就與賈吉團隊展開談約，在球季開打前大約72小時，有向他們提醒過，若雙方未談妥合約，將會公開洋基提出的價碼。

「我們已經努力過了，雖然沒在期限前…也就是開幕日前談出結果，但還會有其他機會。」凱許曼表示，儘管賈吉聲稱開打後不再談約，但若他改變心意，他也抱持開放態度，願意再啟談約。