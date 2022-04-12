快訊

小學作業改1錯字 全網看不出答案大崩潰

MLB／合約「亮牌」讓賈吉不開心 凱許曼：有預告過

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
洋基公開合約價碼讓賈吉不太爽，但總管凱許曼表示球團早就告知過。 美聯社
洋基公開合約價碼讓賈吉不太爽，但總管凱許曼表示球團早就告知過。 美聯社

洋基隊未能在球季開打前談妥「法官」賈吉（Aaron Judge）的延長合約，儘管他本人表態開季後就不再交涉，但總經理凱許曼（Brian Cashman）表態，若賈吉改變心意，球團願意重啟談約。

賈吉將在今年季後成為自由球員，他的合約狀況備受關注，今年薪資也尚未底定，他爭取2100萬美元，球團則是提出1700萬美元，若最終還是沒有交集，可能走上薪資仲裁庭。

更大焦點聚集於他的下一紙合約，他表態有意終生洋基人，但僅願在季前洽談延長合約，不希望合約問題影響球場表現，隨著球季開打，談約大門已經關上。

凱許曼日前罕見「亮牌」，遭賈吉拒絕的合約為7年2.135億美元，而賈吉也對此不太開心。凱許曼今天受訪時指出，球團在春訓剛開始時就與賈吉團隊展開談約，在球季開打前大約72小時，有向他們提醒過，若雙方未談妥合約，將會公開洋基提出的價碼。

「我們已經努力過了，雖然沒在期限前…也就是開幕日前談出結果，但還會有其他機會。」凱許曼表示，儘管賈吉聲稱開打後不再談約，但若他改變心意，他也抱持開放態度，願意再啟談約。

賈吉 洋基 自由球員

延伸閱讀

MLB／張育成還在等首安 先見證華裔隊友創122年大紀錄

MLB／賈吉拒絕洋基野手最大約 紐媒酸「他不是楚奧特」

MLB／拒絕洋基隊史最大延長合約 賈吉季後自由了！

MLB／聽到前一冠是2009年就火大 凱許曼：要不是有人作弊…

相關新聞

MLB／合約「亮牌」讓賈吉不開心 凱許曼：有預告過

洋基隊未能在球季開打前談妥「法官」賈吉（Aaron Judge）的延長合約，儘管他本人表態開季後就不再交涉，但總經理凱許...

MLB／守護者華裔新秀4戰15上壘續寫紀錄 26次出棒0揮空

守護者隊24歲華裔新秀外野手史蒂文．關（Steven Kwan）持續推進紀錄，今天單場再度3次上壘，生涯前4戰15度上壘...

MLB／張育成還在等本季首安 旁觀隊友寫超狂紀錄

從「印地安人」更名「守護者」後的第1勝到手，昨天以17：3打爆皇家隊，全場22支安打，可惜沒有台將張育成的局。24歲華裔...

MiLB／鄭宗哲1安1打點 李灝宇連2場敲安

旅美海盜隊小聯盟1A野手鄭宗哲開季維持好手感，今天敲1安貢獻1分打點，連2場出賽敲安；費城人隊1A野手李灝宇3打數敲1安...

MLB／張育成還在等首安 先見證華裔隊友創122年大紀錄

守護者隊的本季首勝，比張育成的本季首安先報到，今天以17：3打爆皇家隊，取得更名「守護者」後的第1勝，外野手史蒂文．關（...

MLB／今日戰績表 紅襪達貝克超前轟讓洋基吞本季首敗

MLB今日戰績表 運動家 4:1 費城人 金鶯 0:8 光芒 白襪 10:1 老虎 紅人 6:3 勇士 大都會 2:4 國民 遊騎兵 12:6 藍鳥 守護者 17:3 皇家 水手 4:

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。