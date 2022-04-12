快訊

學生染疫停課標準放寬 陳時中：將以「班」為單位

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／守護者華裔新秀4戰15上壘續寫紀錄 26次出棒0揮空

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
守護者隊24歲華裔新秀外野手史蒂文．關（Steven Kwan）持續推進紀錄，今天單場再度3次上壘，生涯前4戰15度上壘，再刷大聯盟空前紀錄。 美聯社
守護者隊24歲華裔新秀外野手史蒂文．關（Steven Kwan）持續推進紀錄，今天單場再度3次上壘，生涯前4戰15度上壘，再刷大聯盟空前紀錄。 美聯社

守護者隊24歲華裔新秀外野手史蒂文．關（Steven Kwan）持續推進紀錄，今天單場再度3次上壘，生涯前4戰15度上壘，再刷大聯盟空前紀錄，守護者終場以10：7擊敗皇家隊，台將張育成並未上場。

關為守護者農場排名第15的新秀，今年進入開季名單、生涯首度升上大聯盟，已經超乎預期，沒想到第一個系列賽滿滿都是他的話題，他在前3戰累積12次上壘，已是有此紀錄可考（1901年）以來第一人，今天紀錄再推進，此役有1支三壘打、2次保送。

關在生涯前4戰累積15次上壘，內容包括6支一壘打、2支二壘打、1支三壘打、5次四壞保送、1次觸身球保送，續當近122年來第一人。

神奇數據不僅於此，關在這19打席合計26次出棒，沒有任何1次揮空，今年從春訓熱身賽至今不曾被三振，生涯打完第1波系列賽的數據為打擊率6成92、上壘率7成90、長打率10成。

關的表現讓兩隊教頭都讚揚，守護者總教練法蘭柯納（Terry Francona）表示，皇家這兩天對上他有不同策略，但還是無法阻擋他的上壘；皇家教頭馬西尼（Mike Matheny）提到，「真的很難讓他出局，昨天就看得出來這一點，他不太揮空，總是能找到辦法把球擊得強勁，這是他整個系列賽在做的事。」

守護者 皇家 大聯盟

延伸閱讀

MLB／張育成還在等首安 先見證華裔隊友創122年大紀錄

MLB／今日戰績表 紅襪達貝克超前轟讓洋基吞本季首敗

MLB／鈴木誠也炸裂生涯首轟 小熊教頭：這揮棒太美

MLB／今日戰績表 雷神轉戰天使首戰技壓太空人韋蘭德奪勝

相關新聞

MLB／守護者華裔新秀4戰15上壘續寫紀錄 26次出棒0揮空

守護者隊24歲華裔新秀外野手史蒂文．關（Steven Kwan）持續推進紀錄，今天單場再度3次上壘，生涯前4戰15度上壘...

MLB／張育成還在等本季首安 旁觀隊友寫超狂紀錄

從「印地安人」更名「守護者」後的第1勝到手，昨天以17：3打爆皇家隊，全場22支安打，可惜沒有台將張育成的局。24歲華裔...

MiLB／鄭宗哲1安1打點 李灝宇連2場敲安

旅美海盜隊小聯盟1A野手鄭宗哲開季維持好手感，今天敲1安貢獻1分打點，連2場出賽敲安；費城人隊1A野手李灝宇3打數敲1安...

MLB／張育成還在等首安 先見證華裔隊友創122年大紀錄

守護者隊的本季首勝，比張育成的本季首安先報到，今天以17：3打爆皇家隊，取得更名「守護者」後的第1勝，外野手史蒂文．關（...

MLB／今日戰績表 紅襪達貝克超前轟讓洋基吞本季首敗

MLB今日戰績表 運動家 4:1 費城人 金鶯 0:8 光芒 白襪 10:1 老虎 紅人 6:3 勇士 大都會 2:4 國民 遊騎兵 12:6 藍鳥 守護者 17:3 皇家 水手 4:

MLB／首轟還沒來 大谷翔平先用場地二安破左打初速紀錄

「二刀流」大谷翔平的本季首轟還沒出爐，今天先找個紀錄來破破，面對太空人之戰第3局打向右外野的場地規則二壘安打，擊球初速1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。