聽新聞
test
0:00 / 0:00
MLB／守護者華裔新秀4戰15上壘續寫紀錄 26次出棒0揮空
守護者隊24歲華裔新秀外野手史蒂文．關（Steven Kwan）持續推進紀錄，今天單場再度3次上壘，生涯前4戰15度上壘，再刷大聯盟空前紀錄，守護者終場以10：7擊敗皇家隊，台將張育成並未上場。
關為守護者農場排名第15的新秀，今年進入開季名單、生涯首度升上大聯盟，已經超乎預期，沒想到第一個系列賽滿滿都是他的話題，他在前3戰累積12次上壘，已是有此紀錄可考（1901年）以來第一人，今天紀錄再推進，此役有1支三壘打、2次保送。
關在生涯前4戰累積15次上壘，內容包括6支一壘打、2支二壘打、1支三壘打、5次四壞保送、1次觸身球保送，續當近122年來第一人。
神奇數據不僅於此，關在這19打席合計26次出棒，沒有任何1次揮空，今年從春訓熱身賽至今不曾被三振，生涯打完第1波系列賽的數據為打擊率6成92、上壘率7成90、長打率10成。
關的表現讓兩隊教頭都讚揚，守護者總教練法蘭柯納（Terry Francona）表示，皇家這兩天對上他有不同策略，但還是無法阻擋他的上壘；皇家教頭馬西尼（Mike Matheny）提到，「真的很難讓他出局，昨天就看得出來這一點，他不太揮空，總是能找到辦法把球擊得強勁，這是他整個系列賽在做的事。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言