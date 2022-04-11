MLB／張育成還在等首安 先見證華裔隊友創122年大紀錄

守護者隊的本季首勝，比張育成的本季首安先報到，今天以17：3打爆皇家隊，取得更名「守護者」後的第1勝，外野手史蒂文．關（Steven Kwan）5打數5安打，加上1次觸身球，生涯前3戰12度上壘，成為1901年以來第一人。

守護者開季前2戰只攻下1分，連輸皇家2場，今天打線終於大開火，以22支安打狂攻17分，可惜沒有張育成的局，此役在7局接替三壘守備，唯一打席吞下三振，開季至今7打數尚未等到首安。

關是守護者開季名單最大亮點，生涯首度升上大聯盟，就寫下歷史新猷，此役6打席全數上壘，包括5支安打、1顆觸身球，加上前2戰6度上壘，生涯前3戰就12度上壘，成為近122年來第1人。

「這感覺很不真實，我很怕會太早醒來。」打出奇蹟開季，關也覺得一切像是夢一般，生涯前3戰打擊率8成平大聯盟紀錄（至少10打席），他也是史上第6位在生涯前3戰就出現單場5安的球員，前一人為2021年梅瑟德斯（Yermin Mercedes）。

首局就炸裂滿貫砲的莫卡多（Oscar Mercado），以「火星塞」形容關的表現，他表示，「很不可思議，但我不會太驚訝，他是位優秀的選手，很清楚自己的能耐。」