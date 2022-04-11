快訊

大甲媽遶境傳憾事 男騎車遭貨車、遊覽車夾殺OHCA

他維修iPhone Face ID價格被喊「妖壽貴」 果粉卻喊便宜

MLB／張育成還在等首安 先見證華裔隊友創122年大紀錄

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
史蒂文．關第7局靠著觸身球上壘。 路透
史蒂文．關第7局靠著觸身球上壘。 路透

守護者隊的本季首勝，比張育成的本季首安先報到，今天以17：3打爆皇家隊，取得更名「守護者」後的第1勝，外野手史蒂文．關（Steven Kwan）5打數5安打，加上1次觸身球，生涯前3戰12度上壘，成為1901年以來第一人。

守護者開季前2戰只攻下1分，連輸皇家2場，今天打線終於大開火，以22支安打狂攻17分，可惜沒有張育成的局，此役在7局接替三壘守備，唯一打席吞下三振，開季至今7打數尚未等到首安。

關是守護者開季名單最大亮點，生涯首度升上大聯盟，就寫下歷史新猷，此役6打席全數上壘，包括5支安打、1顆觸身球，加上前2戰6度上壘，生涯前3戰就12度上壘，成為近122年來第1人。

「這感覺很不真實，我很怕會太早醒來。」打出奇蹟開季，關也覺得一切像是夢一般，生涯前3戰打擊率8成平大聯盟紀錄（至少10打席），他也是史上第6位在生涯前3戰就出現單場5安的球員，前一人為2021年梅瑟德斯（Yermin Mercedes）。

首局就炸裂滿貫砲的莫卡多（Oscar Mercado），以「火星塞」形容關的表現，他表示，「很不可思議，但我不會太驚訝，他是位優秀的選手，很清楚自己的能耐。」

守護者 皇家

延伸閱讀

MLB／張育成4支0、滿壘吞K 守護者歷史性首戰輸皇家

MLB／張育成扛6棒、守二壘 兩度開幕戰先發成台灣第一人

MLB／春訓「三割男」作收 張育成打點、長打率全隊最高

MLB／張育成熱身賽二壘打1打點 連3年入開季名單

相關新聞

MLB／鈴木誠也炸裂生涯首轟 小熊教頭：這揮棒太美

效力小熊隊的日籍打者鈴木誠也，今天迎來大聯盟生涯首轟，面對釀酒人之戰在第1局炸裂三分砲，他透過翻譯表示，「這是我永遠也不...

MLB／首轟還沒來 大谷翔平先用場地二安破左打初速紀錄

「二刀流」大谷翔平的本季首轟還沒出爐，今天先找個紀錄來破破，面對太空人之戰第3局打向右外野的場地規則二壘安打，擊球初速1...

MLB／張育成還在等首安 先見證華裔隊友創122年大紀錄

守護者隊的本季首勝，比張育成的本季首安先報到，今天以17：3打爆皇家隊，取得更名「守護者」後的第1勝，外野手史蒂文．關（...

MLB／今日戰績表 紅襪達貝克超前轟讓洋基吞本季首敗

MLB今日戰績表 運動家 4:1 費城人 金鶯 0:8 光芒 白襪 10:1 老虎 紅人 6:3 勇士 大都會 2:4 國民 遊騎兵 12:6 藍鳥 守護者 17:3 皇家 水手 4:

MiLB／陳聖平首安就是2分砲 陳柏毓先發無關勝敗

美職響尾蛇隊小聯盟1A野手陳聖平今天先發出賽、本季首轟出爐，單場2安2打點、手感火燙；海盜隊1A陳柏毓先發4局失1分、無...

MLB／史坦頓對紅襪跨季連6場開轟 洋基隊史最強世仇殺手

「基襪」宿敵對決今天（10日）再度由主場的洋基以4：2獲勝，瑞佐（Anthony Rizzo）、史坦頓（Giancarlo Stanton）連2場開轟，其中「怪力男」史坦頓更跨季對紅襪6場開轟，成為洋基史上最會打紅襪的球員。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。