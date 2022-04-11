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MLB／首轟還沒來 大谷翔平先用場地二安破左打初速紀錄
「二刀流」大谷翔平的本季首轟還沒出爐，今天先找個紀錄來破破，面對太空人之戰第3局打向右外野的場地規則二壘安打，擊球初速119.1哩寫下史上左打最速。
天使今天以1：4不敵太空人，開幕系列賽以1勝3敗作收。大谷此役4打數敲出1安打，出現在第3局的場地二壘打，擊球初速119.1哩不僅是他個人的生涯最快，也是Statcast從2015年採計這項數據以來的左打最速紀錄，舊紀錄119哩當然也是大谷所保有。
此外，大谷兩度擊球初速達119哩，成為史上第3人，加入洋基雙星史丹頓（Giancarlo Stanton）28次、賈吉（Aaron Judge）6次的行列。
儘管擊球初速刷新自己紀錄，但大谷開季前4戰累積17打數只有2安打，打擊率僅1成18，今天這支二壘打是大谷本季首支長打，全壘打尚未出爐。總教練麥登（Joe Maddon）對此認為是太空人攻擊大谷內角的策略奏效，「就我所見，是他們投得好。」
開季就遭太空人重挫，提醒天使要在美聯西區出頭不容易，但麥登堅稱：「我們距離休士頓非常、非常接近，我們拿下1勝，當然也有1場輸得很難看，但我想說的是，我們非常接近休士頓，關鍵是我們面對美西的所有球隊都必須在攻擊上有更好的發揮，不只是太空人。」
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