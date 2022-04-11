快訊

八段錦健身提升免疫力 八動作口訣在家做

法國大選首輪出爐 馬克宏27.6％得票率領先極右派雷朋

聽新聞
test
0:00 / 0:00

MLB／首轟還沒來 大谷翔平先用場地二安破左打初速紀錄

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
大谷翔平4打數敲出1安打，出現在第3局的場地二壘打，擊球初速119.1哩寫下史上左打最速。 路透
大谷翔平4打數敲出1安打，出現在第3局的場地二壘打，擊球初速119.1哩寫下史上左打最速。 路透

「二刀流」大谷翔平的本季首轟還沒出爐，今天先找個紀錄來破破，面對太空人之戰第3局打向右外野的場地規則二壘安打，擊球初速119.1哩寫下史上左打最速。

天使今天以1：4不敵太空人，開幕系列賽以1勝3敗作收。大谷此役4打數敲出1安打，出現在第3局的場地二壘打，擊球初速119.1哩不僅是他個人的生涯最快，也是Statcast從2015年採計這項數據以來的左打最速紀錄，舊紀錄119哩當然也是大谷所保有。

此外，大谷兩度擊球初速達119哩，成為史上第3人，加入洋基雙星史丹頓（Giancarlo Stanton）28次、賈吉（Aaron Judge）6次的行列。

儘管擊球初速刷新自己紀錄，但大谷開季前4戰累積17打數只有2安打，打擊率僅1成18，今天這支二壘打是大谷本季首支長打，全壘打尚未出爐。總教練麥登（Joe Maddon）對此認為是太空人攻擊大谷內角的策略奏效，「就我所見，是他們投得好。」

開季就遭太空人重挫，提醒天使要在美聯西區出頭不容易，但麥登堅稱：「我們距離休士頓非常、非常接近，我們拿下1勝，當然也有1場輸得很難看，但我想說的是，我們非常接近休士頓，關鍵是我們面對美西的所有球隊都必須在攻擊上有更好的發揮，不只是太空人。」

天使 大谷翔平

延伸閱讀

MLB／翻譯水原一平人氣高漲 大谷翔平：有點討厭呢

MLB／投完續打不怕累 大谷翔平想打回丟掉分數

MLB／P轉DH 大谷翔平飆9K後成「大谷規則」第一人

MLB／大谷翔平迅速改掉高抬腿 楚奧特直呼自己「做不到」

相關新聞

MLB／鈴木誠也炸裂生涯首轟 小熊教頭：這揮棒太美

效力小熊隊的日籍打者鈴木誠也，今天迎來大聯盟生涯首轟，面對釀酒人之戰在第1局炸裂三分砲，他透過翻譯表示，「這是我永遠也不...

MLB／首轟還沒來 大谷翔平先用場地二安破左打初速紀錄

「二刀流」大谷翔平的本季首轟還沒出爐，今天先找個紀錄來破破，面對太空人之戰第3局打向右外野的場地規則二壘安打，擊球初速1...

MLB／賈吉拒絕洋基野手最大約 紐媒酸「他不是楚奧特」

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）先前拒絕了球團開出的延長合約，此舉遭受紐約媒體抨擊，直言：「面對現實吧，他不是楚奧特（Mike Trout）！」

MiLB／陳聖平首安就是2分砲 陳柏毓先發無關勝敗

美職響尾蛇隊小聯盟1A野手陳聖平今天先發出賽、本季首轟出爐，單場2安2打點、手感火燙；海盜隊1A陳柏毓先發4局失1分、無...

MLB／史坦頓對紅襪跨季連6場開轟 洋基隊史最強世仇殺手

「基襪」宿敵對決今天（10日）再度由主場的洋基以4：2獲勝，瑞佐（Anthony Rizzo）、史坦頓（Giancarlo Stanton）連2場開轟，其中「怪力男」史坦頓更跨季對紅襪6場開轟，成為洋基史上最會打紅襪的球員。

MLB／筒香嘉智開季火燙、打擊率破5成 海盜仍吞2連敗

海盜隊日本重砲筒香嘉智開季手感火燙，今天（10日）對戰紅雀的比賽再度繳出雙安，且進帳2分打點，不過，海盜最終以2：6輸球，吞下開季2連敗。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。