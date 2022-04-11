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MLB／鈴木誠也炸裂生涯首轟 小熊教頭：這揮棒太美

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
小熊隊日籍打者鈴木誠也揮出大聯盟生涯首轟，回到休息室後與隊友開心慶祝。 路透
小熊隊日籍打者鈴木誠也揮出大聯盟生涯首轟，回到休息室後與隊友開心慶祝。 路透

效力小熊隊的日籍打者鈴木誠也，今天迎來大聯盟生涯首轟，面對釀酒人之戰在第1局炸裂三分砲，他透過翻譯表示，「這是我永遠也不會忘記的瞬間。」

小熊今天以4：5輸給釀酒人，鈴木誠也4打席有1發全壘打、1次保送，首局就讓美國見識這位日製強打的威力，他在球數1好3壞時，狙擊掉到紅中的81哩滑球，轟成中左外野三分砲，這一轟苦主為培洛塔（Freddy Peralta）。

「真的很棒，休息區都快瘋了。」小熊教頭羅斯（David Ross）表示，「這一轟帶給我們領先，他的揮棒真的很漂亮。」

長程火力之外，鈴木誠也還有一項量化看得見的特性引起討論：「耐心」。

大聯盟官網指出，他在目前的13打席，合計共面對57球，平均每打席耗掉對手4.38球，他共11度出棒，僅1次揮空，另外10次揮棒結果是5顆界外球、2支一壘打、1支全壘打、1顆滾地球出局及1支高飛犧牲打。

小熊捕手高姆斯（Yan Gomes）表示，「老實說，這真的很神奇，他不僅僅是沒出棒，這些投球完全釣不到他，但從與他的對話中可以發現，他一直都是這樣打球。」

羅斯指出，鈴木誠也能堅守自己的好球帶，即使面對邊邊角角的球也一樣，所以這呈現在他的數據上也有好幾次面對第3個好球沒出棒的三振，「這是好事，他不會追打壞球，如果他能繼續保持，我想他會從這些投手、環境上學到東西，堅持在自己的道路上。」

小熊隊 鈴木誠也

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