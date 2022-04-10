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MLB／賈吉拒絕洋基野手最大約 紐媒酸「他不是楚奧特」

聯合新聞網 / 綜合報導
「法官」賈吉（Aaron Judge）未能與洋基在開幕戰前達成延長合約共識。 美聯社
「法官」賈吉（Aaron Judge）未能與洋基在開幕戰前達成延長合約共識。 美聯社

洋基隊「法官」賈吉（Aaron Judge）先前拒絕了球團開出的延長合約，此舉遭受紐約媒體抨擊，直言：「面對現實吧，他不是楚奧特（Mike Trout）！」

洋基球團開出7年2億1350萬美元（約新台幣61億7100萬元）延長合約想要留住明星外野手賈吉，卻遭無情拒絕，大聯盟資深記者海曼（Jon Heyman）在《紐約郵報》爆料，指出賈吉拒絕報價的原因是他想要一份至少9年、平均年薪超過3000萬美元的大約。

海曼回想起2019年「神鱒」楚奧特和天使簽下12年4億3000萬美元（約新台幣124億元）延長合約，他感慨地寫道：「有自信是好事，這幫助賈吉到達現在的地位，但面對現實吧，他不是楚奧特！」

紐約

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