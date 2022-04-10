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MLB／史坦頓對紅襪跨季連6場開轟 洋基隊史最強世仇殺手

聯合新聞網 / 綜合報導
史坦頓對宿敵紅襪跨季連6場開轟，為洋基史上最強的紅襪天敵。 美聯社
史坦頓對宿敵紅襪跨季連6場開轟，為洋基史上最強的紅襪天敵。 美聯社

「基襪」宿敵對決今天（10日）再度由主場的洋基以4：2獲勝，瑞佐（Anthony Rizzo）、史坦頓（Giancarlo Stanton）連2場開轟，其中「怪力男」史坦頓更跨季對紅襪6場開轟，成為洋基史上最會打紅襪的球員。

基襪3連戰來到第2場，洋基今天推出塞維里諾（Luis Severino）登板先發，這是他自2019年10月後再度先發，他主投3局被敲出5支安打，挨了佛度戈（Alex Verdugo）一發兩分砲，因此失掉2分。

總共塞維里諾用球數65球，其中有41顆好球，送出5K、沒有保送，最快球速100.3英哩、直球均速97.8英哩。

4局下，洋基隊瑞佐先從紅襪隊先發皮維塔（Nick Pivetta）手中打出兩分砲，比數來到2：2。6局下賈吉（Aaron Judge）獲得保送上壘，史坦頓再逮中皮維塔的滑球，將球扛出中左外野大牆，終場，洋基就以2之分差氣走紅襪。

瑞佐與史坦頓都連2天開轟，其中史坦頓從去年9月25日起，包含季後驟死賽，他面對宿敵紅襪已連續6場開轟，超越洋基名人堂傳奇曼托（Mickey Mantle）1954年的連續5場紀錄，成為名副其實的「紅襪天敵」。

洋基 紅襪 Giancarlo Stanton

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