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MLB／今日戰績表 紅襪達貝克超前轟讓洋基吞本季首敗
MLB今日戰績表
運動家 4:1 費城人
金鶯 0:8 光芒
白襪 10:1 老虎
紅人 6:3 勇士
大都會 2:4 國民
遊騎兵 12:6 藍鳥
守護者 17:3 皇家
水手 4:10 雙城
海盜 9:4 紅雀
釀酒人 5:4 小熊
道奇 4:9 洛磯
馬林魚 2:3 巨人
太空人 4:1 天使
教士 10:5 響尾蛇
紅襪 4:3 洋基
MLB明日賽程
時間 客場 主場
02:10 守護者 vs. 皇家
02:15 海盜 vs. 紅雀
03:05 釀酒人 vs. 金鶯
04:05 洛磯 vs. 遊騎兵
05:10 紅襪 vs. 老虎
06:40 運動家 vs. 光芒
06:45 大都會 vs. 費城人
07:05 藍鳥 vs. 洋基(愛爾達體育2台)
07:20 國民 vs. 勇士
07:40 水手 vs. 雙城
09:38 馬林魚 vs. 天使
09:45 教士 vs. 巨人
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