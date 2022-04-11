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MLB／今日戰績表 紅襪達貝克超前轟讓洋基吞本季首敗

聯合新聞網 / 整理
紅襪隊達貝克六局上擊出超前轟，讓洋基吞下本季首敗。 法新社
紅襪隊達貝克六局上擊出超前轟，讓洋基吞下本季首敗。 法新社

MLB今日戰績表

運動家 4:1 費城人

金鶯 0:8 光芒

白襪 10:1 老虎

紅人 6:3 勇士

大都會 2:4 國民

遊騎兵 12:6 藍鳥

守護者 17:3 皇家

水手 4:10 雙城

海盜 9:4 紅雀

釀酒人 5:4 小熊

道奇 4:9 洛磯

馬林魚 2:3 巨人

太空人 4:1 天使

教士 10:5 響尾蛇

紅襪 4:3 洋基

MLB明日賽程

時間 客場 主場

02:10 守護者 vs. 皇家

02:15 海盜 vs. 紅雀

03:05 釀酒人 vs. 金鶯

04:05 洛磯 vs. 遊騎兵

05:10 紅襪 vs. 老虎

06:40 運動家 vs. 光芒

06:45 大都會 vs. 費城人

07:05 藍鳥 vs. 洋基(愛爾達體育2台)

07:20 國民 vs. 勇士

07:40 水手 vs. 雙城

09:38 馬林魚 vs. 天使

09:45 教士 vs. 巨人

球隊戰績表

太空人 體育

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