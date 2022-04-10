MLB／筒香嘉智開季火燙、打擊率破5成 海盜仍吞2連敗

海盜隊日本重砲筒香嘉智開季手感火燙，今天（10日）對戰紅雀的比賽再度繳出雙安，且進帳2分打點，不過，海盜最終以2：6輸球，吞下開季2連敗。

筒香嘉智今擔任4棒一壘手，首局就碰上滿壘無人出局，他敲出中外野高飛犧牲打，進帳本季首打點，3局上第二度上場打擊又是得點圈有人情況，他把握機會掃出左外野方向安打，幫助球隊超前比分來到2：1，但這也是海盜今日得到的最後一分。

筒香嘉智於7局上第四打席再敲安，不過海盜未能串連打線，終場以2：6敗給紅雀。總計「筒神」今天4打數敲2安、貢獻2打點，已連2戰繳出雙安，開季打擊三圍.571/.500/.571。

筒香嘉智今天連2打席進帳打點、開季兩場比賽已打出4支安打，日媒轉述美國轉播球評的讚賞：「筒香連2場比賽都有非常優異的表現，擊球內容很好、不會追打壞球，並會考慮到當下的情況做揮擊，如果甜的球進來，也有能力擊出全壘打。」