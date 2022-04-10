MLB／今日戰績表 雷神轉戰天使首戰技壓太空人韋蘭德奪勝
MLB今日戰績表
白襪 5:2 老虎
金鶯 3:5 光芒
水手 4:3 雙城
海盜 2:6 紅雀
釀酒人 0:9 小熊
遊騎兵 3:4 藍鳥
紅襪 2:4 洋基
運動家 2:4 費城人
馬林魚 2:1 巨人
守護者 0:1(10局) 皇家
大都會 5:0 國民
紅人 1:2 勇士
道奇 2:3 洛磯
教士 5:2 響尾蛇
太空人 0:2 天使
MLB明日賽程
時間 客場 主場
01:05 運動家 vs. 費城人
01:10 金鶯 vs. 光芒
01:10 白襪 vs. 老虎
01:35 紅人 vs. 勇士
01:35 大都會 vs. 國民
01:37 遊騎兵 vs. 藍鳥
02:10 守護者 vs. 皇家
02:10 水手 vs. 雙城
02:15 海盜 vs. 紅雀
02:20 釀酒人 vs. 小熊
03:10 道奇 vs. 洛磯
04:05 馬林魚 vs. 巨人
04:07 太空人 vs. 天使
04:10 教士 vs. 響尾蛇
07:00 紅襪 vs. 洋基(愛爾達體育2台)
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言