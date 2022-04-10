MiLB／陳柏毓回穩連解決12人次 鄭宗哲2安1保送加盜壘

效力海盜1A的2位台將今天同場出賽，陳柏毓先發4局失1分，鄭宗哲則敲出2安打另有1次保送加上盜壘成功，也跑回3分，海盜1A最終也以12：4大勝藍鳥1A。

陳柏毓雖然開賽就被敲二壘打外加1次保送，但最終只讓對手靠高飛犧牲打拿下1分，而且從那個保送之後，沒再讓對手上壘，連續抓下12個出局數，3局下更連飆3次三振。

陳柏毓最終投完4局退場，用59球中有36顆好球，被敲1支安打另有4次三振、1次保送，只丟掉1分，本季初登板有好的開始。

鄭宗哲擔任先發第2棒、游擊手，首打席選到保送上壘，並靠隊友包恩（Jase Bowen）全壘打回來得分，海盜1局上就拿下4分，2局上則因失誤上壘後回來得分，海盜該局再添3分。

3局上鄭宗哲敲出滾地球出局，不過5局上敲出一壘安打，8局上作為首名打者敲出二壘打，隨後盜上三壘，不過最後又是靠著包恩開轟回來得分。

鄭宗哲總計5打席敲出2安打，另有1保送，1次盜壘成功，跑回3分，海盜打線最火燙的是4棒包恩，單場雙響砲敲回5分打點，也跑回3分。