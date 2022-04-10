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MLB／代打2打席吞K 張育成本季首安再等等

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
張育成。 中央社
張育成。 中央社

守護者隊旅美野手張育成今天從板凳出發，受惠延長賽打了2打席，然而本季首安仍未開張，而守護者隊最終以0：1在10局延長賽輸給皇家隊，游擊新秀孟德西（Adalberto Mondesi）敲出再見安。

守護者隊與皇家隊投手戰很持久，前9局打完雙方動用10名投手都未失分，0：0進入延長賽，啟動突破僵局制，二壘先放上跑者，10局下守護者隊終結者克拉斯（Emmanuel Clase）登板後被連敲2安，1個人次都沒解決就吞下敗投。

張育成是在8局上上場代打，被左投賈瑞特（Amir Garrett）三振，接下來留在場上鎮守一壘，隨著比賽進入延長，10局下張育成又有打擊機會，但又遭右投史奈德（Collin Snider）三振，也成為該局最後出局數。

張育成今日2打數無安打，開季至今6支0、還在尋求今年首安，春訓時的火燙手感在4月進入低潮，加上熱身賽成績，4月17打數僅敲出1支安打。

張育成

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