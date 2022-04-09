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MLB／今日戰績表 大谷敲本季首安但天使遭太空人6轟擊垮

聯合新聞網 / 整理
大谷今日敲出本季首安，可惜天使牛棚大爆炸，太空人敲出6轟以13：6輕鬆贏球。 路透社
大谷今日敲出本季首安，可惜天使牛棚大爆炸，太空人敲出6轟以13：6輕鬆贏球。 路透社

MLB今日戰績表

紅襪 5:6(11局) 洋基

白襪 4:5 老虎

運動家 5:9 費城人

金鶯 1:2 光芒

水手 2:1 雙城

道奇 5:3 洛磯

馬林魚 5:6(10局) 巨人

大都會 7:3 國民

遊騎兵8:10 藍鳥

紅人 6:7 勇士

太空人 13:6 天使

教士 3:0 響尾蛇

釀酒人 vs. 小熊(延賽)

MLB明日賽程

時間 客場 主場

01:10 白襪 vs. 老虎

01:10 金鶯 vs. 光芒

02:10 水手 vs. 雙城

02:15 海盜 vs. 紅雀

02:20 釀酒人 vs. 小熊

03:07 遊騎兵 vs. 藍鳥

04:05 紅襪 vs. 洋基

04:05 運動家 vs. 費城人

04:05 馬林魚 vs. 巨人

04:05 守護者 vs. 皇家

07:05 大都會 vs. 國民(華視)

07:20 紅人 vs. 勇士

08:10 道奇 vs. 洛磯

08:10 教士 vs. 響尾蛇

09:07 太空人 vs. 天使(愛爾達體育2台)

球隊戰績表

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