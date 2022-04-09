MLB／今日戰績表 大谷敲本季首安但天使遭太空人6轟擊垮

普荷斯（Albert Pujols）重返紅雀的第一個打席，一如預期獲得滿場46256名球迷歡呼達一分鐘之久，他也高舉打擊頭盔微笑以對，成為開幕戰最暖心畫面。 事實上這是紅雀平均40歲的三老普荷斯

2022-04-08 17:39