MLB／今日戰績表 大谷敲本季首安但天使遭太空人6轟擊垮
MLB今日戰績表
紅襪 5:6(11局) 洋基
白襪 4:5 老虎
運動家 5:9 費城人
金鶯 1:2 光芒
水手 2:1 雙城
道奇 5:3 洛磯
馬林魚 5:6(10局) 巨人
大都會 7:3 國民
遊騎兵8:10 藍鳥
紅人 6:7 勇士
太空人 13:6 天使
教士 3:0 響尾蛇
釀酒人 vs. 小熊(延賽)
MLB明日賽程
時間 客場 主場
01:10 白襪 vs. 老虎
01:10 金鶯 vs. 光芒
02:10 水手 vs. 雙城
02:15 海盜 vs. 紅雀
02:20 釀酒人 vs. 小熊
03:07 遊騎兵 vs. 藍鳥
04:05 紅襪 vs. 洋基
04:05 運動家 vs. 費城人
04:05 馬林魚 vs. 巨人
04:05 守護者 vs. 皇家
07:05 大都會 vs. 國民(華視)
07:20 紅人 vs. 勇士
08:10 道奇 vs. 洛磯
08:10 教士 vs. 響尾蛇
09:07 太空人 vs. 天使(愛爾達體育2台)
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