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MLB／拒絕洋基隊史最大延長合約 賈吉季後自由了！

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
「法官」賈吉（Aaron Judge）未能與洋基隊在開幕戰前達成延長合約共識。 美聯社
「法官」賈吉（Aaron Judge）未能與洋基隊在開幕戰前達成延長合約共識。 美聯社

「法官」賈吉（Aaron Judge）未能與洋基隊在開幕戰前達成延長合約共識，而他也早早訂出球季開打後不討論的規矩，代表等他季後成為自由球員，洋基要跟其他球隊一起競爭。

「這令人失望。」賈吉說：「因為我一直說我想成為終身洋基人，為了球迷我想把冠軍帶回紐約，他們就跟家人一樣，這裡是我的家，沒有搞定合約感覺很糟，但我還是會上場做好工作，把注意力轉到好好打球上。」

洋基總經理凱許曼（Brian Cashman）透露，賈吉拒絕的延長合約數字是7年2億1350萬美元（約台幣61.7億元），從2023年起算，而他今年的薪資則要等打完仲裁才能確定，賈吉提出2100萬美元，球隊則提供1700萬美元。

洋基提供給賈吉的這份合約，平均年薪為3050萬美元，將創下洋基野手最高紀錄，超越A-Rod（Alex Rodriguez）在洋基隊最後一筆平均2750萬美元年薪的合約。

這也將是洋基隊的最大一筆延長合約，超過基特（Derek Jeter）的10年1.89億美元，以及沙巴西亞（CC Sabathia）5年1.22億美元。

賈吉原本希望數字保密，但他也不意外球隊會公布，「他們有工作要做，也會做他們該做的，這我不意外，沒什麼好生氣的，公事公辦。」

賈吉與經紀公司尋求的是外野手最大合約，代表著楚奧特（Mike Trout）12年4.265億美元，或是貝茲（Mookie Betts）12年3.65億美元這樣等級。

洋基 賈吉 沙巴西亞

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